Tänzer zeigen bei Flashmob auf dem Kurfürstendamm ihr Können

Die Tanz-Bewegung "One Vibe" zeigte am Sonnabend auf dem Kurfürstendamm mehrere Choreografien und zog dabei viele Blicke auf sich.

Wummernde Bässe, Jubel, und Schreie waren am Sonnabendnachmittag vor dem Kranzler Eck am Kurfürstendamm in Charlottenburg zu hören. Umringt von Zuschauern, zeigten dort rund 30 Tänzer der Tanz-Crew "One Vibe" ihr Können. Von 14 bis 16 Uhr führten sie in mehreren Gruppen verschiedene Choreografien auf. "Latin, Afro House, Reggaeton, Hip Hop - bei uns ist alles dabei", sagte Bella Garcia. Die 31-Jährige Choreografin und Tänzerin leitet die Tanzgruppe, die seit dem Jahr 2014 im Frühjahr und Sommer auf den Straßen Berlins eine Kombination von traditionellem afrikanischem und europäisch geprägtem Tanz zeigt.

Durch den Tanz das Selbstbewusstsein steigern

Seit 2016 können Interessierte aller Altersgruppen ihre Schritte in Kursen und Workshops in einer Tanzschule von "One Vibe" in Schöneberg einstudieren, bevor sie vor das Publikum treten. "Durch das Tanzen kann ich den Menschen etwas zurückgeben und mit der afrikanischen Musik ein Stück Kultur aus meiner Heimat Angola weitergeben", sagte Bella Garcia. Aber auch Fitness und Physiotherapie stehen dort auf dem Programm. "Wir wollen Menschen zusammenbringen, positive Energie verbreiten und Leute dazu bringen, durch den Tanz ihr Selbstbewusstsein zu steigern", sagte die Choreografin, bevor sie wieder auf der Tanzfläche verschwand.

( char )