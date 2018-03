Berlins Bordelle müssen Alarmknöpfe haben

Berlin. Die Dunkelziffer liegt bei mehreren Hundert Sexbetrieben, die es in der Hauptstadt geben soll. Offiziell sind in Berlin derzeit 162 Bordelle, Massagesalons und Kinos sowie 1700 Prostituierte angemeldet. Das Prostituiertenschutzgesetz schreibt die Ameldung seit 1. Juli vorigen Jahres vor. Bislang fehlten allerdings einheitliche Mindeststandards für die Betriebserlaubnis. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft hat jetzt entsprechende Empfehlungen an die Bezirke herausgegeben. Auf 17 Seiten, die der Berliner Morgenpost vorliegen, werden Mindestanforderungen für eine Betriebserlaubnis von sogenannten "Prostitutionsstätten" definiert. Sie enthalten allerdings zahlreiche Ausnahmen.

So müssen die für die sexuelle Dienstleistung genutzten Räume über ein Notrufsystem verfügen. Die Prostituierten sollen damit vor Übergriffen durch Kunden geschützt werden. Sie sollen damit ohne Aufwand und zeitliche Verzögerung einen Notruf auslösen können. Es muss aber sichergestellt werden, dass im Betrieb jederzeit Helfer sofort auf den Notruf reagieren können. Die Erlaubnisbehörde kann selbst in diesem Punkt Ausnahmen erteilen: für Betriebe, die es schon vor dem 27. Oktober 2016 gab oder wenn in Wohnungen der Aufwand für die Nachrüstung des Notsystems "in einem krassen Missverhältnis" stehe, wie es in den Empfehlungen heißt.

Bestimmte Voraussetzungen für die Betriebserlaubnis sind aber von allen Betreibern zu erfüllen: So müssen die Türen der einzelnen für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume jederzeit von innen geöffnet werden können. Es muss den Prostituierten jederzeit möglich sein, die Räumlichkeit der sexuellen Dienstleistung leicht und ohne besondere Hilfsmittel verlassen zu können. Außerdem muss gewährleistet sein, dass diese Räume durch Jalousien oder Milchglasfenster von außen nicht einsehbar sind. Diese Vorschrift diene in erster Linie dem Schutz der Jugend sowie Dritter vor unfreiwilliger Konfrontation mit sexuellen Situationen.

"Berlin ist mit diesen Leitlinien bundesweit Vorreiter und Vorbild für andere Bundesländer", sagte ein Sprecher der Wirtschaftsverwaltung am Freitag. Ziel der Anwendungshilfen sei eine praxistaugliche Konkretisierung der vage gehaltenen Vorgaben des Bundesgesetzgebers für die Betriebserlaubnis. Der Wunsch nach einer berlinweit einheitlichen Anwendung kam auch von Fachverbänden und gemeinnützigen Trägern. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den Bezirken und den Ressorts für Arbeitsschutz und Gesundheit habe die Empfehlungen erstellt und zuvor mit den Fachverbänden von Prostituierten und Gewerbetreibenden abgestimmt. Das Bundesgesetz macht keinen Unterschied zwischen kleinen und großen Betrieben. Dies hatte der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen kritisiert.

