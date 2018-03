Verein startet Volksinitiative für Flughafen Tegel

Potsdam. Der Verein "Brandenburg braucht Tegel" startet heute in Potsdam eine Volksinitiative zur Offenhaltung des Flughafens Tegel. Das Ziel ist es, wie in Berlin einen Volksentscheid darüber zu erreichen, ob der Flughafen Tegel auch nach der Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens BER weiter betrieben werden soll. Vereinsvorsitzender ist der FDP-Politiker Lars Lindemann. Bei dem ebenfalls von der FDP initiierten Volksentscheid in Berlin hatte im vergangenen Jahr mit gut 56 Prozent eine Mehrheit der Wähler für die Offenhaltung von Tegel votiert.

Die Landesverfassung sieht drei Schritte der direkten Demokratie mit steigenden Hürden vor: Die Volksinitiative, das Volksbegehren und als letzte Stufe den Volksentscheid. Der Verein rechnet damit, die notwendigen 20 000 Unterschriften für die Volksinitiative bis zu den Sommerferien sammeln zu können. Für die nächste Stufe des Volksbegehrens sind mindestens 80 000 Stimmen der Brandenburger erforderlich. Der mögliche Volksentscheid könnte dann parallel zur Brandenburger Landtagswahl im Herbst 2019 laufen.

( dpa )