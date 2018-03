Eisbären Berlin nach Sieg gegen Wolfsburg im Halbfinale

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin stehen im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Freitagabend besiegten sie die Grizzlys Wolfsburg in eigener Halle mit 7:6 (1:2, 3:1, 2:3, 1:0) nach Verlängerung und entschieden damit die Viertelfinalserie mit 4:1 zu ihren Gunsten. In einem dramatischen Spiel erzielten Martin Buchwieser und Marcel Noebels jeweils zwei Tore, außerdem trafen Nick Petersen, Louis-Marc Aubry und Rihards Bukarts für die Eisbären.

Vor 13 928 Zuschauern gerieten die Gastgeber nach gut zehn Minuten durch ein Powerplay-Tor des früheren Eisbären-Profi Tyson Mulock in Rückstand. Zwar gelang Buchwieser der Ausgleich, aber Sekunden vor der ersten Pause brachte Robert Bina die Gäste wieder in Führung. Kurz nach Wiederbeginn baute erneut Mulock den Vorsprung sogar aus.

Diesmal antworteten die Berliner furios: Petersen, Buchwieser mit seinem zweiten Tor und Noebels drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten. Im turbulenten Schlussdrittel vergrößerte Aubry den Vorsprung, doch innerhalb von 18 Sekunden kamen die Gäste durch Kris Foucault und Philip Riefers zum Ausgleich. Noebels sorgte zwar für die erneute Führung, Foucault glich aber postwendend aus und erzwang die Verlängerung, in der Bukarts für die Entscheidung zugunsten der Eisbären sorgte.

( dpa )