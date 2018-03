Gesucht: Die beste Idee für das große „B“

Später wird man sagen können: Ich bin dabei gewesen. Überlebensgroß soll von Mai an auf unbestimmte Zeit ein Schriftzug auf dem Washingtonplatz stehen: #FREIHEITBERLIN, in den Maßen zwei mal 20 Meter. Wie er aussehen soll, zumindest ein Teil davon, können jetzt Leser der Berliner Morgenpost mitbestimmen. Für sie ist die Gestaltung des Buchstabens "B" reserviert. Sonntag Nacht ist Einsendeschluss.

Die Idee ist Teil einer Imagekampagne der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner, die im vergangenen Jahr begann. Der Standort vor dem Hauptbahnhof ist wohlgewählt: Die Veranstalter hoffen auf viele Berlingäste, die sich vor, neben und – das ist durchaus gestattet – oben auf dem Schriftzug fotografieren und das Bild anschließend ins Netz stellen, zum Beispiel beim Nachrichtendienst Twitter. Für die Herstellung sind 180.000 Euro veranschlagt.

Damit die Buchstaben nicht weiß bleiben, hat Berlin Partner "Die Dixons" hinzugeholt. Sie sind Initiatoren der erfolgreichen Urban-Art-Ausstellung "The Haus" aus dem vergangenen Jahr an der Nürnberger Straße. Geplant ist nun, dass ab dem 9. Mai internationale Künstler die ersten neun Lettern verändern. Es wird gemalt, beklebt oder besprüht. Die verbleibenden Buchstaben sind bis zum 6. April ausgeschrieben. Interessenten melden sich auf talenthouse.com.

Warum bedeutet Berlin Freiheit für Sie?

Der Look des "B" wird allerdings von unseren Lesern gestaltet. Die Berliner Morgenpost hat sich die Patenschaft gesichert und hofft nun auf viele gute Ideen. Fragestellungen für Sie sind: Warum gehören Berlin und Freiheit zusammen? Und: Wie setzt man die Antwort darauf um? Gefordert sind lediglich der Spaß an der Kunst und Fantasie. Bis einschließlich 25. März haben Sie Zeit, uns Ihre Idee als E-Mail zu schicken.

Bitte schreiben Sie uns etwa in der Länge eines Absatzes, warum Berlin für Sie Freiheit bedeutet, und wie Sie dies auf dem Buchstaben darstellen möchten. Die Berliner Morgenpost und Berlin Partner wählen den schönsten Vorschlag aus. Dann bringen wir Sie mit den Dixons zusammen, die sich mit Material und Arbeitsmethoden auskennen und wissen, wie man Ihre Idee am besten in den Look des gesamten Schriftzugs integriert.

Gemeinsam besprechen Sie im Vorfeld, wie Ihre Idee aufs "B" kommt. Die Arbeit am Buchstaben in den Tagen vor dem Hauptbahnhof erfordert Zeit und etwas Durchhaltevermögen. Sie können dabei, je nachdem, was Sie vorhaben, selbst zu Farbe und Pinsel greifen oder aber lediglich Ihre professionellen Künstlerpartner bei deren Schaffen unterstützen. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

Schicken Sie Ihre Idee bis zum 25. März an aktionen@morgenpost.de