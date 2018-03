Hirntote Mutter starb nach Geburt: So lebt die Familie heute

Berlin. Von einer Rückkehr zum normalen Alltag kann für ihn nicht die Rede sein. Noch lange nicht. Vielleicht nie mehr. Doch zumindest durfte Dominik Lemcke jetzt seine Tochter Leonie-Franziska aus der Frühchenstation des Klinikums Neukölln abholen und heim nach Lichenrade bringen. Der 29 Jahre alte Witwer und Vater von drei Kindern unternimmt nun zaghafte Schritte, sein Leben nach der Katastrophe wieder in den Griff zu bekommen.

Dominik Lemckes Frau Franziska war Ende Februar im Alter von 25 Jahren an einer durch Bakterien verursachten Hirnhautentzündung gestorben. Die Ärzte hatten lange um ihr Leben gekämpft und um jenes der noch ungeborenen Leonie-Franziska. Acht Wochen zu früh holte man das Kind schließlich mit Kaiserschnitt auf die Welt. Für ihre junge Mutter bestand da schon keine Hoffnung mehr. Zwei Tage lang erhielt man sie weiterhin künstlich am Leben. Dann wurden die Geräte, die sie vor dem Tod bewahrt hatten, ausgestellt.

Das Schicksal der Familie sorgte für tiefe Anteilnahme. Berliner helfen e. V., der Verein der Berliner Morgenpost, rief zu Spenden auf. Die Zahl der Leser, die sich daraufhin an der Unterstützung Dominik Lemckes und seiner Söhne Louis (2) und Elias (3) beteiligten, war groß. "Ich bin allen Menschen, die an uns denken unendlich dankbar", hatte der 29-Jährige gesagt, als die Berliner Morgenpost ihm von der Resonanz der Leser und ihren Zuwendungen berichtete. "Am liebsten würde ich mich bei jedem einzelnen bedanken."

Von echter Anteilnahme zeugen auch die Kommentare auf seiner Facebookseite. Lemcke zeigt dort alte Fotos von sich und Franziska, schreibt: "Eines habe ich spätestens jetzt gelernt: ,Lebe jeden Moment, lache jeden Tag, liebe unermesslich!' Das Leben ist zu kurz um sich mit anderen Dingen aufzuhalten!" Auf einem Bild sieht man viele Pakete mit Sachspenden.

Doch Lemcke sagt, er habe auch "eigenartige Kommentare" im Internet gelesen. "Da spürte man einen Neid, der vielleicht auf die finanzielle Unterstützung zurückzuführen ist." Was ihm dabei durch den Kopf geht? Lemcke überlegt, sagt schließlich, merklich angespannt und auf die richtigen Worte bedacht: "Es ist dumm von den Betreffenden, da neidisch zu werden. Denn unabhängig von dem Geld geht es doch darum, dass da jemand gestorben ist."

Am Mittwoch war Lemcke ins Krankenhaus gefahren. "Schwager, Schwiegermutter und meine Schwestern begleiteten mich" sagt er. "Ich habe Leonie-Franziska in den Babysitz geschnallt und bin nach Hause gefahren – ganz normal, wie man das eben so macht." Obwohl neben dem Kummer vergleichsweise banal, sei die Organisation des Alltags anfangs schwierig gewesen. "Viele Amtsgänge sind unerledigt geblieben, es gibt jetzt Termine, die ich einhalten muss", sagt Lemcke am Freitag, während er mit dem Auto unterwegs ist. Nun sei immer jemand aus Verwandtschaft oder Bekanntenkreis bei Leonie-Franziska. Kein Kitatermin seiner Söhne wird verpasst.

Die Kinder können das Ausmaß des Unglücks, den Verlust der Mutter noch nicht erfassen. Die große Zuneigung zur Schwester aber ist bereits spürbar. "Elias ist heute Morgen aufgewacht, hat sofort gefragt: 'Papa, wo ist Leonie?', und am Stubenwagen nachgeschaut, wie es ihr geht." Er melde zudem umgehend, wenn er meint, seine Schwester könnte nur das kleinste bisschen Hunger verspüren, sagt Lemcke und er klingt gleich etwas weniger niedergeschlagen. "Wenn ich sie dann füttere", erzählt er aber später, "denke ich: warum musste alles so kommen?"

Was ihn dieser Tage am Leben hält? "Die Kinder", sagt er ohne zu zögern. "Die Familie und die Freunde." Oberstes Gebot ist für ihn: Selbstbeherrschung. "Die Kinder sollen nicht sehen, dass es mir manchmal den Boden unter den Füßen wegzieht."

Er hat sich im Krankenhaus einiges über die Pflege seiner Frühgeborenen erzählen lassen. "Sie soll es schön warm haben und Gewicht zulegen, hieß es. Ich komme mit meinen Aufgaben gut zurecht." Und das, obwohl vieles für ihn Neuland ist. "Nach der Geburt meiner Söhne hatte sich doch Franziska um alles gekümmert."

Derzeit hat er keine Arbeit. Eine Ausbildung zum Lokführer brach er ab. Im Vier-Schicht-Dienst zu arbeiten und ganz allein Verantwortung für seine Kinder zu tragen, schien ihm unvereinbar. Nach den Berichten über seinen Schicksalsschlag wollen ihm allerdings zwei mögliche Arbeitgeber weit entgegenkommen. "Bei der Bahn hieß es, vielleicht gebe es noch andere berufliche Richtungen für mich. Man hat mir ein Gespräch angeboten, die Tür sei offen, hieß es." Auch von der Deutschen Post, wo er einmal angestellt war, gab es eine Anfrage. "Nächste Woche will ich das in Angriff nehmen", sagt Lemcke. Es gilt jetzt, bis zum kommenden Jahr durchzuhalten. "Bis Leonie-Franziska in die Kita kommt."

Sie trägt das Andenken der Mutter im Namen. Für immer. Wird das für ihn in Zukunft nicht wieder und wieder schmerzliche Erinnerungen zurückbringen? "Nein.", erklärt er. "Als es Franziska ganz, ganz schlecht ging, nahm ich mir vor: Falls es so endet, wie es dann endete, bekommt Leonie als zweiten Vornamen den Namen ihrer Mutter. Ich bin", sagt Dominik Lemcke mit fester Stimme, "ganz sicher, dass es die richtige Entscheidung war."

