Was bedeutet das Kita-Platz-Urteil für Familien und Berlin

Jedes Kleinkind in Berlin hat das Recht auf einen Kitaplatz, sagt das Oberverwaltungsgericht. Aber was heißt das genau?

Berlin. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat Eltern von Kleinkindern den Rücken gestärkt: Das Land Berlin, so heißt es in einer aktuellen Entscheidung, muss ihnen einen Kitaplatz in Wohnortnähe anbieten. Entschieden wurden damit zwei Eilverfahren aus verschiedenen Bezirken – einmal Pankow, einmal Friedrichshain-Kreuzberg –, bei denen Eltern vor Gericht gezogen waren, die trotz intensiver Suche keinen Kitaplatz für ihr Kleinkind gefunden hatten. Das OVG hat damit den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz in Berlin nochmals bestätigt. Und lässt nicht mehr eine Argumentation zu, die wenige Wochen zuvor vom Berliner Verwaltungsgericht kam: Dass grundsätzlich zwar ein gesetzlicher Anspruch bestehe, man aber leider nicht so schnell die Kitakapazitäten in den einzelnen Bezirken ausbauen könne. Nun wird das Land Berlin also verpflichtet, einen Kitaplatz zu finden. Doch was bedeuten die beiden Entscheidungen für Eltern in Berlin? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie gewichtig ist die Entscheidung in einem Eilverfahren?

Für Juristen ist ein Eilverfahren eher ein Leichtgewicht: Am Ende steht kein Urteil, sondern eben "nur" eine Entscheidung. Da grundsätzlich aber der Beklagte, also in diesem Fall das Land Berlin, die Problematik der Kitaplatznot anerkennt, setze die Entscheidung Maßstäbe für kommende Klagen, meint Juraprofessor Ulrich Battis. Tatsächlich erklärte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), die auch für Kitas zuständig ist, am Freitag: "Ich finde die Entscheidung richtig. Sie macht noch einmal deutlich, dass die bezirklichen Jugendämter alles tun müssen, um Eltern einen Platz für ihre Kinder zu vermitteln. Bezirke und Land sind hier also in der Pflicht." Man wolle aber genau die schriftliche Begründung des OVG durchlesen. Die folgt in der nächsten Woche.

Wie wird die Entfernung Wohnung–Kita bemessen?

In der Entscheidung heißt es, der Betreuungsort des Kindes dürfe nur 30 Minuten weit weg von der Wohnung liegen. Berechnet wird dabei die Fahrzeit in öffentlichen Verkehrsmitteln, samt dem Weg zur Haltestelle. Wenn die Kita dagegen auf dem Weg zum Arbeitsplatz liegt, ist die Fahrzeitregel ausgehebelt, dann darf es auch länger dauern. In dem Fall der Klage in Pankow lag die Kita wohl zu weit von der Wohnung weg. Die Fahrzeit mit den Öffentlichen? Angeblich 32 Minuten. Das war knapp.

Was passiert, wenn das Land Berlin keinen Kitaplatz stellen kann?

Das OVG hat ein klares Ultimatum gestellt: Das Land Berlin hat fünf Wochen Zeit, in beiden konkreten Fällen einen Betreuungsplatz für die Kinder zu finden. Jetzt müssen die Bezirke ran. Aber klar ist auch: Es gibt in Berlin einen Kitaplatzmangel. Oder um es mit dem Juristen Battis auszudrücken: "Wenn es nicht umsetzbar ist, ist es nicht umsetzbar." Kommen die Bezirke also nicht nach, kann vom OVG per Vollstreckungsantrag ein Zwangsgeld angeordnet werden, sprich eine Art Entschädigung der Eltern, um selbst die Betreuung zu organisieren. In der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie rechnet man wohl auch mit diesem Fall. Ein internes Schreiben an die Berliner Jugendämter spricht am 12. März 2018 von "Ultima Ratio" – wenn alle Maßnahmen ausgeschöpft seien, bestehe "die Möglichkeit zur Finanzierung selbstbeschaffter und selbstverantworteter Betreuung".

Wie viele Klagen auf Kitaplätze gibt es derzeit in Berlin?

Beim Verwaltungsgericht erklärt man, man könne keine Zahlen herausgeben; die Verfahren würden nicht zentral erfasst. Auch die Bildungsverwaltung weiß angeblich nichts. In Friedrichshain-Kreuzberg sagt man dagegen offen, man habe 2018 bislang Klagen von acht Familien erhalten, davon seien noch vier unentschieden. In Pankow sind es im Moment sieben Klagen. Und beim OVG, so heißt es dort, liege noch ein Eilantrag. Eines ist klar: Die Zahl der Klagen wird wohl jetzt steigen.

Wie will das Land Berlin die Kita-Not lösen?

Lange hat man auf den Herbst gesetzt, dann werden durch die Schulkinder wieder Plätze frei. Allerdings nur für die Großen, nicht für Kleinkinder. Die Senatsverwaltung argumentiert also, dass noch zu viele angebotene Plätze nicht belegt seien. Ende Januar lag für 174.276 Kitaplätze eine Betriebserlaubnis vor, aber es wurden davon nur 158.217 belegt. Es müsste also noch rund 15.500 offene Plätze geben. Die Frage ist nur, wo die liegen. Vielleicht nicht dort, wo sie benötigt werden.

Und was sagen die Bezirke?

Viele Kapazitäten, so die Pankower Bezirksstadträtin Rona Tietje (SPD), habe man nicht mehr. Die Zahl der freien Plätze liegt hier unter vier Prozent. Was sie sich wünscht? Mehr Einfluss auf die Vergabe der Kitaplätze, wenn der Bezirk schon vom OVG in die Verantwortung genommen wird. Denn bisher haben die Jugendämter kaum Handhabe bei der Platzverteilung, die Träger entscheiden fast allein. Dass der Erzieherberuf finanziell attraktiver werden muss, sei natürlich auch klar.

