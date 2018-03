Niedrigzinsen setzen Investitionsbank Berlin unter Druck

Berlin. Die anhaltende Niedrigzinsphase setzt auch die Investitionsbank Berlin (IBB) unter Druck. Immer mehr Geschäftsbanken würden in das Geschäftsfeld der landeseigenen Förderbank vordringen, sagte das IBB-Vorstandsmitglied Sonja Kardorf am Freitag bei der Präsentation der Jahreszahlen. "Viele Banken öffnen sich einem Kunden-Klientel, das sie vor ein paar Jahren noch nicht bedient hätten", so Kardorf weiter. Wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase gehen immer mehr Institute Kreditverträge mit höherem Risiko ein, um ihr Geld nicht auf den teuren Konten der Europäischen Zentralbank parken zu müssen.

Die Investitionsbank müsse deshalb kreativ sein, um ihr Geschäft weiter ausbauen zu können. "Für uns ist immer wichtig zu schauen, wo die Förderlücke ist", so die Bankerin. In diesem Jahr starte die IBB etwa ein Mikrokredit-Programm mit der Crowdfunding-Plattform "Startnext". Erst Ende des vergangenen Jahres sei der Darlehenshöchstbetrag des Programms "Berlin Start" von 250.000 auf 500.000 Euro erhöht worden.

Finanzierungen von insgesamt 1,24 Milliarden Euro zugesagt

Im vergangenen Jahr hatte die IBB Unternehmen und Privatleuten Finanzierungen von 1,24 Milliarden Euro zugesagt, gut sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Laut Angaben der IBB seien mit dem Geld Investitionen in Höhe von rund 5,5 Milliarden Euro umgesetzt worden. Auf den Bereich Wirtschaftsförderung seien dabei 4,5 und auf den Bereich Immobilien- und Stadtentwicklung knapp eine Milliarde Euro entfallen.

"Mit diesen Investitionen konnten mehr als 10.000 Arbeitsplätze in den geförderten Unternehmen erhalten und geschaffen werden, darunter knapp 3000 neu geschaffene Arbeitsplätze", sagte Sonja Kardorf. Die durch die IBB-Finanzierungen neu geschaffenen Jobs würden zwischen 2017 und 2019 zu einer Steigerung des Berliner Bruttoinlandsprodukts in Höhe von rund sechs Milliarden Euro führen, so die Volkswirte des Instituts.

Sonja Kardorf betonte, dass die Förderbank bemüht sei, den Verwaltungsaufwand einzudämmen. Die Digitalisierung innerhalb der Bank schreite voran. Viele Darlehen und Förderprogramme könnten bereits im Internet beantragt werden. Seit 2014 seien so die Verwaltungskosten um fünf Millionen Euro reduziert worden. Auch deswegen konnte die IBB 2017 einen Überschuss von 10,6 Millionen Euro erzielen – etwas weniger als 2016. Die IBB wickelt nicht nur viele Förderprogramme des Landes Berlin ab, sondern steht auch Firmen bei Finanzierungen als Darlehensgeber zur Seite.

Mehr zum Thema:

Viel Beton für das neue Quartier Bundesallee

Fast drei Milliarden Euro für Berliner Start-ups