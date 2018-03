Als Steglitz ein Dorf war - Buch zeigt den Südwesten um 1900

Bad Lichterfelde – so würde es vielleicht heute heißen, wenn alles gut gegangen wäre. Der Ortsteil von Steglitz-Zehlendorf war am Ausgang des 19. Jahrhunderts ein aufstrebender Badeort. 1888 wurden mehrere Bohrversuche unternommen – auf der Suche nach salzhaltigen Quellen oder Braunkohle. Mit der Schlagzeile "Erbohrt!" feierte das "Berliner Tageblatt" am 1. August 1889 den Fund einer "Salzsoole" in 300 Meter Tiefe an der Chausseestraße 5–7, dem heutigen Hindenburgdamm.

Ein Badehaus wurde gebaut, ein weitläufiger Kurpark angelegt, ein Restaurant kam dazu. Aber auch die Meldung von außerordentlichen Heilerfolgen bei Gicht, Rheumatismus, Nerven- und Frauenleiden konnte nichts daran ändern: Der Traum vom Kurbad war schon zehn Jahre später ausgeträumt.

Vom Aufstieg und Fall eines Lichterfelder Badeorts berichtet Manfred Neldner in seinem Buch "Gestatten: Steglitz, Lichterfelde, Giesensdorf", das gerade im Accurat Verlag erschienen ist. Es ist nur eine von vielen Geschichten der einstigen drei Dörfer, die der gebürtige Steglitzer in Archiven und Zeitungen recherchiert hat. Der Autor, Jahrgang 1938, hat in Giesensdorf die Gemeindeschule besucht und Volkswirtschaft an der Freien Universität studiert. Die erste Professorenstelle führte ihn nach Osnabrück. Heute lebt der Pensionär in Düsseldorf.

Spannende Lektüre für Ortskundige

Die Verbindung zu Berlin hat Neldner immer gehalten. "Mindestens vier Mal im Jahr sind wir in Berlin", erzählt der Autor. Konzerte in der Philharmonie und Museumsbesuche stehen dann auf dem Programm. Vor mehr als zehn Jahren gab es noch einen anderen Grund für häufige Berlin-Reisen: Vier Jahre lang hat Manfred Neldner seine Mutter in einem Zehlendorfer Pflegeheim betreut. Morgens und abends hat er sie besucht. Dazwischen war viel Zeit für den Besuch von Archiven und das Studium der örtlichen Zeitungen, wie das "Teltower Kreisblatt" und der "Steglitzer Anzeiger" um 1900.

Auslöser für das Buch war seine eigene Postkartensammlung. "Ich wollte wissen, was hinter den Motiven steckt", sagt der 79-Jährige. Die 20 Kapitel aus den Jahren des Umbruchs um 1900 sind für Ortskundige und Geschichtsinteressierte eine spannende und überraschende Lektüre. In kleinen Episoden, mit vielen Abbildungen, Plänen und alten Postkarten lässt der Autor die Zeit wieder aufleben.

Ansichten aus dem Buch "Gestatten: Steglitz, Lichterfelde, Giesensdorf"

Foto: Sammlung Manfred Neldner / BM

Da ist zum Beispiel die Geschichte der alten Dorfschmiede, die einst an der Schloßstraße stand – dort, wo heute der Hermann-Ehlers-Platz ist – und so gar nicht mehr ins Bild passte, als gegenüber das vornehme neue Rathaus 1897 eröffnet wurde. Aus der Schloßstraße sollte eine "Prachtstraße" werden mit einer breiten Fahrbahn und seitlichen Straßenbahnschienen. Die Schmiede – als unschön betrachtet – stand den Plänen im Weg.

Doch der Dorfschmied Julius Krause zeigt sich keineswegs bereit, sein Anwesen aufzugeben. Daraufhin fand sich der sture Schmied in einem Spottgedicht im Lokalanzeiger im Oktober 1900 wieder, ein zweites folgte. Bis 1902 gab es die Schmiede noch. Doch zwei Jahre später hatten die Spötter offenbar gesiegt. Im Adress­buch war statt der Schmiede nunmehr eine Baustelle verzeichnet.

In Lichterfelde gab es schon vor hundert Jahren Bürgerinitiativen

Wie eine Geschichte aus heutigen Tagen liest sich die Gründung einer Bürgerinitiative in Lichterfelde. Probleme mit der Post und der Wasserversorgung, mit der Beleuchtung sowie die Sorge um Straßenbäume waren die Themen. Es begann am 1. März 1888, als einige Bewohner am Potsdamer Bahnhof (dem jetzigen Bahnhof Lichterfelde West) zusammenkamen, um "über geeignete Schritte zur Erlangung einer Postanstalt zu berathen", so das "Teltower Kreisblatt".

Noch am selben Abend wurde eine Petition an die Königliche Ober-Postdirektion verfasst. Dabei kam der Gedanke auf, einen Bürgerverein zu gründen mit dem Zweck, "gemeinnützige Angelegenheiten zu fördern, Uebelstände durch geeignete Schritte zu beseitigen, überhaupt auf die Hebung des Theils am Potsdamer Bahnhofe hinzuarbeiten". Bei der Post war der Lichterfelder Bürgerverein schnell erfolgreich: Noch im selben Jahr wurde ein Postamt eröffnet.

Ein Erfolg versprach zunächst auch das Soolbad – so die alte Schreibweise – in Groß-Lichterfelde zu werden. Im zweiten Jahre des Bestehens glaubte das "Teltower Kreisblatt", "dass das Bad, sobald seine Existenz erst in weiteren Kreisen bekannt geworden ist, einer großen Zukunft entgegen geht". Doch der geschäftliche Erfolg blieb aus. Da nutzten auch zahlreiche Verschönerungen der Gartenanlagen und das zusätzliche Angebot von Trink- und Kneippkuren nichts. Das Soolbad wechselte öfter den Besitzer, es gab mehrere Neustarts und doch war es 1901 aus den damaligen Adressbüchern verschwunden.

Manfred Neldner: "Gestatten: Steglitz, Lichterfelde, Giesensdorf", 191 S., Accurat Verlag Hans Peter Heinicke, 19,80 Euro

