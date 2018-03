Charité erneut mit leichtem Plus

Berlins Universitätsklinik Charité hat im vergangenen Jahr wieder ein leichtes Plus erwirtschaftet. Insgesamt legte die Klinik um 1,6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro Umsatz zu. Das Jahresergebnis verringerte sich allerdings - auf nun 1,8 Millionen Euro, wie ein Charité-Sprecher sagte. Zuvor hatte das "Handelsblatt" online berichtet. 2016 hatte der Überschuss noch bei 3,8 Millionen Euro gelegen. Die Zahlen sollten offiziell am Freitag vorgestellt werden.

Laut Bericht bremsten der Umzug vieler Stationen in das modernisierte Bettenhaus am Standort in Mitte sowie Streiks der Pfleger die Entwicklung. Noch 2008 hatte die Charité ein Minus von rund 57 Millionen Euro verbucht. Einsparungen sorgten für positive Ergebnisse von 2011 an. Die Charité ist damit eine der wenigen Unikliniken bundesweit, die überhaupt Gewinne erzielt.