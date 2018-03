Raubüberfall mit Reizgasattacke

Berlin. Bei einem Raubüberfall in Treptow haben Unbekannte zwei Personen leicht verletzt. Die beiden Täter sollen am Donnerstagabend einen Lebensmitteldiscounter in der Hänselstraße betreten, der 28 Jahre alten Kassiererin Reizgas ins Gesicht gesprüht und sie auf den Boden gedrückt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ihr 27-jähriger Kollege wollte ihr zur Hilfe eilen, wurde aber ebenfalls mit Reizgas attackiert. Erst als die 28-Jährige laut um Hilfe schrie und Gäste eines Imbisses in der Nähe aufmerksam wurden, ließen die Täter von der Frau ab und flüchteten ohne Beute. Die beiden Supermarkt-Mitarbeiter wurden vor Ort von Rettungskräften ärztlich versorgt.

( dpa )