Räuber beinahe getötet: Prozess gegen 24-Jährigen

Das Landgericht in Berlin.

Berlin. Weil er einen Räuber nach einem Überfall auf einen Spätkauf in Berlin-Kreuzberg gestellt und beinahe umgebracht haben soll, muss sich ein 24-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll im Geschäft einer Freundin gewesen sein, als es im Dezember 2016 zu einem Überfall kam. Der 24-Jährige soll die Verfolgung der beiden Räuber aufgenommen, einen 18-Jährigen gestellt und durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt haben. Außerdem werden dem Angeklagten zwei Einbrüche zur Last gelegt. In einem Café soll der Mann im Juni 2017 Bargeld und Gegenstände im Wert von insgesamt rund 50 000 Euro erbeutet haben.

( dpa )