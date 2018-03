Wenn die Gartenfigur zur Waffe wird

Der Flur im ersten Stock des Gerichtsgebäudes an der Moabiter Kirchstraße ist am Donnerstag dicht gefüllt. Mehrere Reporter und Fotografen sind gekommen, ein Kamerateam vom RBB und eines von RTL. Mehrere Personen geben Interviews. Ein Mann zeigt große Fotos, auf denen Scherben und blutverschmierte Beine zu sehen sind. Ein anderer beteuert lautstark seine Unschuld.

Letzterer ist der Angeklagte: Wolfgang A.*, 57 Jahre, sehr korpulent, weitaus älter wirkend, er bekommt nur schwer Luft, ist deswegen auch in Frührente. In der Silvesternacht zum Jahr 2017 soll er an der Afrikanischen Straße in Wedding das Grundstück eines Nachbarn mit Böllern beworfen und dabei die Beschädigung einer Gartenfigur aus Porzellan verursacht haben.

Widersprüchliche Aussagen, unklare Beweislage

Der Besitzer, der 63-jährige Dietmar G.*, wird sie wenig später in seiner Zeugenaussage als "eine 80 Zentimeter große Person mit Schneeball und Lampe" beschreiben. Den Ermittlungen zu Folge soll Dietmar G. mit der defekten Figur in den ersten Minuten des neuen Jahres wütend zum Nachbarn gegangen sein und sie ihm vorwurfsvoll gezeigt haben; verbunden mit den Worten: "Musste so etwas passieren?" Worauf ihm der Angeklagte das Corpus Delicti mit den Worten "die Figur ist doch gar nicht kaputt!" entrissen und sie ihm vor die Füße geworfen habe. Dadurch sei die Figur "auf dem Gehweg zersprungen und die Porzellansplitter" seien "gegen die nackten Unterschenkel des Geschädigten geprallt" – so steht es im Anklagesatz. Ebenso, dass Dietmar G. "kleine blutende Schnittwunden an den Unterschenkeln" erlitten habe.

Die Anklage lautet auf Sachbeschädigung und Körperverletzung. Im Laufe der Beweisaufnahme stellt sich heraus, dass es den Streit zwischen den beiden Familien mit Sicherheit gab. Es werden deftige Schimpfworte zitiert, von beiden Seiten. Offenbar schwelte dieser Konflikt schon weitaus länger und brach in jener Silvesternacht erst richtig aus. Richtig scheint auch zu sein, dass eine Gartenfigur geworfen wurde. Unklar bleibt, ob sie tatsächlich aus Porzellan war oder, wie es der Angeklagte und eine als Zeugin geladene Nachbarin beschwören, aus Plastik. Unklar bleibt ebenso, wie Dietmar G. die Schnittwunden erlitten haben will; falls die Figur wirklich aus Porzellan war. Nach eigener Aussage trug er in der kalten Silvesternacht keineswegs eine kurze Hose, sondern eine Bluejeans.

"Dann handelt es sich ja um versuchten Mord"

Seine als Zeugin geladene Lebensgefährtin Ute V.* sagt aus, dass sie Fotos mit den Schnittwunden Anfang Januar ihrem Hausarzt gezeigt habe. Der habe diagnostiziert, dass Dietmar G. großes Glück hatte: "Ein paar Millimeter weiter hätten die Schnitte eine Krampfader getroffen, und mein Mann wäre verblutet." Worauf dem Richter die Bemerkung herausrutscht: "Dann handelt es sich ja um versuchten Mord."

Und Ute V. setzt dann noch einen drauf: Ein Jahr zuvor, sagt sie, habe Wolfgang A. auch schon Knaller in ihren Garten geworfen. "Vermutlich illegale Polenböller." Dabei sei einer ganz dicht vor ihrem Kopf detoniert. Seitdem müsse sie Hörgeräte tragen. Leider könne sie das nicht beweisen.

Das erinnert an die Situation im Prozess. Die letzten beiden Zeugen will der Richter schon gar nicht mehr hören. Es kommt, wie es kommen muss: Der Staatsanwalt beantragt angesichts der unklaren Beweislage für Wolfgang A. einen Freispruch. Der Richter sieht es auch so. Im Nachhinein stellt sich die Frage, warum es überhaupt zu einer Anklage kommen konnte und warum der Prozess eröffnet wurde. Ein Verfahren, zu dem neben Richter, Staatsanwalt und Protokollantin fünf Zeugen geladen wurden. Nicht zu vergessen: der Angeklagte und dessen Verteidiger. Das alles zahlt jetzt die Justizkasse.

Dietmar G. wirkt nach dem Urteilsspruch geschockt. Wolfgang A. triumphiert. Ute V. ist erbost. Der Richter hat große Mühe, sie zum Schweigen zu bringen. Sie legt sich im Gerichtssaal mit den neben ihr sitzenden Angehörigen von Wolfgang A. an und kommentiert erbost die Urteilsbegründung. Als der Richter vorschlägt, einen Mediator einzuschalten und so vielleicht ein besseres Nachbarschaftsverhältnis herbeizuführen, lacht sie laut und künstlich. Auch Wolfgang A., der höhnisch grinsend den Saal verlässt, kann sich das nicht vorstellen.

*alle Namen geändert