Wie vergessenes Handwerk ein neues Leben bekommt

150 Manufakturisten öffnen am Wochenende ihre Werkstätten in Berlin zum Tag der offenen Tür

Eine Müllerstochter ist Tabea Vietzke nicht. Die 29-Jährige kann auch kein Stroh zu Gold spinnen. Und doch erschienen manche der Preziosen, die jetzt in einer Kreuzberger Hinterhofwerkstatt zwischen Werktisch und Drechselbank lagern, ihren kunstbegeisterten Besitzern an Europas Fürstenhöfen des 18. oder 19. Jahrhunderts "kostbar wie Gold". Feine Intarsien, filigrane Motive und der natürlich goldgelbe Glanz bezauberten auch Tabea Vietzke, als sie sich im Restaurierungsstudium in Potsdam mit Strohmarketerie befasste. Heute ist sie eine von kaum einer Handvoll Experten für diese alte Technik deutschlandweit.

Was für Dekors aus Stroh entstehen, erfahren Interessierte bei den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks. Rund 150 Berliner Werkstätten öffnen von Freitag bis Sonntag ihre Türen. Tausende Besucher erwartet die Berliner Handwerkskammer, die die in mehreren deutschen Regionen stattfindende Kreativschau zum fünften Mal ausrichtet. Von Instrumenten über Wohnaccessoires, Mode bis zu Schmuck reicht das Spektrum. Vietzke ist erstmals dabei: Erst seit zwei Monaten steht die Hobelbank der zweifachen Mutter in der Holzwerkstatt an der Ohlauer Straße 42.

Nachschub an Halmen gibt es nur in Frankreich

Tabea Vietzkes aktueller Auftrag, ein Schmuckkästchen, kommt aus dem Lübecker St. Annen Museum. "Irgendwann habe ich etwa 50 Museen angeschrieben. Fast alle antworteten, sie hätten das eine oder andere Objekt im Depot und wüssten nicht, was damit tun", sagt sie. Schatullen, Nähkästchen, kleine Möbel wurden bis zum 19. Jahrhundert gern statt mit Holzfurnier mit Strohoberflächen veredelt. Heute sind die Farben ausgeblichen, Intarsien aufgeworfen oder verloren, manches wurde überlackiert.

Vietzke las sich durch die Quellen, übte die vergessene Kunst, bei der die teils eingefärbten Strohhalme aufgetrennt, zugeschnitten und aufgeleimt werden. Das Polieren mit einem Knochenstab verstärkt den Goldglanz. Nachschub an Halmen unreifer Gerste gibt es nur in Frankreich. Winzige Stücke wird Vietzke für das Lübecker Kästchen brauchen, so fein ist das Bild eines Geigers und seiner Angebeteten gearbeitet.

Neue Kundschaft für das alte Handwerk

Daneben fertigt Vietzke auch selbst Strohmarketerie, kleine Schachteln mit geometrischen Mustern. Auf Märkten oder im Internet hofft sie, neue Kundschaft für das alte Handwerk zu finden. Wer am Wochenende die Holzwerkstatt an der Ohlauer Straße besucht, bekommt außerdem Einblick in die Arbeit des Bildhauers und Möbelrestaurators Valentin Kamme von der Firma Calderón. Instrumentenbauer Kristoff Becker stellt sich mit seinen E-Celli vor.

Ähnlich selten wie Vietzkes Stroh ist das, woraus Ursula Hamm ihre eigenwilligen Schmuckkreationen formt. Noch neu in Berlin, hatte die Goldschmiedin Anfang der 90er-Jahre bei Streifzügen durch Kreuzbergs Hinterhofbetriebe neue Werkstoffe gesucht. Jemand gab ihr ein Stück echtes Pergament – spanngetrocknete Tierhaut. "Ich habe schnell gemerkt, was für ein Potenzial darin steckt", sagt Hamm. Das Arbeiten ohne jedes Vorbild aber war schwierig. Dem Wagnis verdankt die Werkstatt an der Prinzenstraße 85C ihren Namen: "Anmut Kühnheit".

Ulrike Hamm in ihrer Werkstatt für Echtes Pergament

Nach und nach lernte sie, wie sie die Häute schneidet, färbt, wie sie Prozesse wie das Schrumpfen oder Wellen von nassem Pergament nutzt und wie aus dem flächigem Stoff dreidimensionale Formen entstehen. Sie lernte, dass Pergament eine Richtung hat und dass jede Haut anders ist. Wenn sie heute in Thüringen Material einkauft, dann schaut sie 500 Kalbspergamente nach dem geeigneten Material durch.

Wie viele Manufakturisten nutzt Ursula Hamm auch moderne Techniken. Per Laser werden Formteile zugeschnitten, die sie dann mit Schablonen einfärbt und zu floral anmutenden Ohrringen oder Kettenanhängern verbindet. 32 rote Blättchen bilden eine Art Traube, durchscheinend gepunktete Ovale blättern sich auf wie eine Lilie. Über einem Modell getrocknetes Pergament ähnelt einem Kristall. Als die Kreuzberger Bar "Dresden" kubistische Lampenschirme fertigen ließ, kam sie auf die Idee, Faltungen beim Schmuck einzusetzen. Für Fassungen und Aufhängungen verwendet Hamm Edelmetall, die Preise ihres Schmucks liegen bei 180 bis 800 Euro. Verkauft wird über Fachgeschäfte in Europa bis nach Asien, in Berlin gibt es Hamms Kreationen in Schmuckgalerien in Kreuzberg, Wilmersdorf oder Mitte – und beim Werkstattbesuch. Wie viele Manufakturisten erklärt Hamm am Wochenende nicht nur ihre Arbeit, sondern lädt auch zum Mitmachen ein.

Das gesamte Programm gibt es unter: berlin.kunsthandwerkstage.de/