Gericht: Berlin muss Kitaplatz in der Nähe anbieten

Berlin. Kehrtwende in Sachen Kleinkindbetreuung: Das Land Berlin ist ab sofort verpflichtet, einen Krippenplatz oder einen Platz bei einer Tagesmutter für ein- bis dreijährige Kinder "in angemessener Entfernung zur Wohnung" der Eltern oder des Elternteils anzubieten. Das entschied am Donnerstag das Oberverwaltungs­gericht (OVG). Anlass waren zwei Anträge auf Krippenplätze, bei denen Eltern in verschiedenen Bezirken auf eine Betreuung für ihr Kleinkind klagten: einmal in Pankow und einmal in Friedrichshain-Kreuzberg. Das OVG entschied nun in zwei Eilverfahren über die Fälle zugunsten der Eltern.

Das war vor wenigen Wochen noch anders gewesen. Denn am 28. Februar hatte das zuständige Verwaltungs­gericht im Fall eines einjährigen Jungen den Anspruch auf einen "wohnortnahen Kitaplatz" zurückgewiesen. Der Kitaplatz – in diesem Falle im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg – "lasse sich so kurzfristig nicht sicherstellen", hatte damals das Verwaltungsgericht argumentiert. Es mangele dem Bezirk schlicht an "Kapazitäten", sprich an Krippenplätzen und an Tagesmüttern, um diese Altersgruppe ausreichend zu versorgen. Allerdings, hatte es damals geheißen, müsse der Bezirk für die Kosten einer selbst organisierten Kinderbetreuung, beispielsweise durch Babysitting, aufkommen. Das Verwaltungsgericht stellte also damals fest, dass man trotz gesetzlichen Anspruchs nicht unbedingt einen Betreuungsplatz für sein Kleinkind bekommen werde.

Das sieht das Oberverwaltungs­gericht jetzt anders. In den aktuellen Eilverfahren entschied man hier, dass das Land Berlin sehr wohl dazu verpflichtet sei, "die erforderlichen Kapazitäten zu schaffen". Schließlich hätten Eltern auf diese Betreuung einen Anspruch. Weiter heißt es im Urteil: "Fachkräftemangel und andere Schwierigkeiten entbinden nicht von der gesetzlichen Pflicht, Kindern, die eine frühkindliche Betreuung in Anspruch nehmen möchten, einen dem individuellen Bedarf gerecht werdenden Betreuungsplatz anzubieten." Damit ist die vorhergehende Argumentation des Verwaltungsgerichtes hinfällig. Das Oberverwaltungsgericht stellt in beiden konkreten Fällen auch ein Ultimatum: "Als Umsetzungsfrist hat es dem Land Berlin fünf Wochen eingeräumt."

Ab jetzt muss der Weg "angemessen" sein

Aber das OVG legte nicht nur fest, dass jeder Bezirk nun eine ausreichende Zahl von Krippen- oder Tagesmütterplätzen stellen muss. Dazu kommt noch, dass das Gericht auch eine angemessene Nähe festlegte. Der Betreuungsplatz, der einem der beiden Antragssteller damals zugewiesen worden sei, sei nicht zumutbar, "weil er deutlich über 30 Minuten Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt ist und auch nicht auf dem Weg der Eltern zur Arbeit liegt". Zukünftig müssen die Krippenplätze oder Tagesmütter also nah am Wohn- oder Arbeitsort liegen.

Monika Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg (Grüne), begrüßte das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes. Es sei zwar brisant für das gesamte Land Berlin, aber es schaffe Klarheit und unterstreiche den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, sagte Herrmann der Berliner Morgenpost. Der Bezirk werde den Weg weiter beschreiten, Plätze in Kitas der städtischen Eigenbetriebe und in der Tagespflege bevorzugt an Kinder des Bezirkes zu vergeben. Vor wenigen Tagen habe die Senatsjugendverwaltung die Eigenbetriebe angewiesen, den bezirklichen Jugendämtern freie Kitaplätze zu melden. Für diese Plätze hätten die Jugendämter dann auch das Belegungsrecht.

Die Bezirksbürgermeisterin betonte, ihr liege das Urteil noch nicht schriftlich vor. Es sei unklar, welche juristischen Konsequenzen es habe, wenn ein Bezirk trotz aller Bemühungen Eltern keinen Kitaplatz in angemessener Entfernung anbieten könne. Herrmann schätzt, dass in Berlin derzeit rund 20 Verfahren dieser Art anhängig sind. Die Zahl werde nun vermutlich steigen.

