Wenn der Zoochef Kinderreportern Rede und Antwort steht

200 Nachwuchsreporter kamen zur Fragestunde der Berliner Morgenpost mit Zoochef Andreas Knieriem in den Zoo Palast. Was die Kinder wissen wollten

Einen Zoodirektor interviewen: Das gibt es nicht alle Tage. Rund 200 Kinderreporter aus Berlin und Potsdam nutzten ihre Chance und befragten Dr. Andreas Knieriem, Chef des Zoos und Tierparks Berlin, eine ganze Stunde lang. Die von Morgenpost-Chefredakteur Carsten Erdmann moderierte Konferenz im Zoo Palast zeigte, wie sehr die Kinder Tiere lieben, wie neugierig sie auf den Arbeitsplatz Zoo sind – und wie stark ihnen der Tierschutz am Herzen liegt.

Alexander (12), Potsdam: Was ist das gefährlichste Tier im Zoo, was das ungefährlichste?

Andreas Knieriem: Raubtiere wie Eisbären und Löwen, aber auch die mächtigen Elefanten können Menschen gefährlich werden, das ist klar. Doch Gefahr lauert auch, wo man sie nicht vermutet. Im Aquarium haben wir zum Beispiel Steinfische. Sie gehören zu den giftigsten Fischen. Wenn man auf sie tritt, kann das tödlich sein. Und ungefährlich? Das ist schwer zu sagen. Der Biss eines kleinen Kaninchens kann eine Blutvergiftung hervorrufen. Grundsätzlich gilt: Jedes Tier kann gefährlich werden, wenn man es nicht gut pflegt und behandelt. Daher sollte man vor Tieren Achtung haben, sie respektieren und Distanz halten.

Zoochef Andreas Knieriem (li.) und Chefredakteur Andreas Knieriem moderieren die Kinderpressekonferenz

Foto: Reto Klar, Andreas Knieriem

Lilli (10), Steglitz: Gab es schon mal Unfälle zwischen Zoobesuchern und Tieren?

In letzter Zeit zum Glück nicht. Um Unfälle zu vermeiden, gibt es ja bei uns eine klare Trennung zwischen Besuchern und Tieren, etwa durch breite Gräben. Jugendliche haben im Raubtierhaus aber schon mal die Barrieren missachtet und haben an der Schwanzquaste des Löwen gezogen. Es ist gut ausgegangen, war aber äußerst riskant!

Sina (11), Hermsdorf: Wieso werden überhaupt Wildtiere im Zoo gehalten?

Die Tiere bei uns, mitten in der Stadt, sind Botschafter ihrer Artgenossen in der freien Wildbahn. Wir wollen sie den Menschen zeigen, deren Faszination und Freude an Tieren steigern. Den Zoo und den Tierpark besuchen ja nicht nur die Berliner, sondern auch sehr viele Touristen. Es wäre schön, wenn auch ihre Begeisterung für Tiere steigt. In manchen Ländern werden Tiere noch nicht so gut behandelt wie bei uns.

Yannick (9), Niederschönhausen: Was denken Sie über Tierquälerei?

Ich bin Tierarzt und halte Tierquälerei für eine unhaltbare Situation, die wir verhindern müssen. Tierquälerei ist, wenn Tiere falsch gehalten werden oder sie große Schmerzen leiden müssen. Tierquälerei ist nicht immer offensichtlich. Daher wünsche ich mir, dass jeder darüber nachdenkt, was Tierquälerei genau bedeutet – und danach handelt. Zum Beispiel sich zu fragen, ob man wirklich ein Haustier halten kann.

Eva (10), Pankow: Was sagen Sie einem Besucher, der einen Zoo als Tierquälerei bezeichnet?

Tierquälerei heißt, dass ein Tier jeden Tag als Leiden empfindet. Bei uns leben 28.000 Tiere aus mehr als 2000 unterschiedlichen Arten. Der Zoo kann keine Tierquälerei für alle diese Tiere sein. Wir tun alles dafür, dass es den Tieren bei uns gut geht: mit naturnahen Gehegen und vielen Pflegern, die sich um sie kümmern und für Abwechslung sorgen. Das ist eine schwierige Aufgabe, denn die Tiere haben keinen Sportsgeist, wie wir ihn haben.

Kira (10), Charlottenburg: Verfüttern Sie an manche Tiere lebendige Tiere?

Wir bereiten den Tieren ihr Futter zu und füttern unsere Fleischfresser natürlich fast ausschließlich mit toten Tieren. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo das Füttern lebendiger Tiere überhaupt erlaubt und auch nicht anders möglich ist, etwa bei einigen Schlangen. Aber das machen wir auch nur in absoluten Ausnahmefällen. Fest steht: In der Natur gibt es nicht immer ein Happy End. Der Fuchs fragt nicht: Willst du heute sterben oder soll ich morgen wiederkommen? Und wenn die Antilope immer davonkommt, stirbt der Leopard.

Chiara (10), Potsdam: Warum sind Sie Zoodirektor geworden?

Als Kind wollte ich Astronom werden. Mich interessierten die Sterne, das Universum und ferne Galaxien. Nachts habe ich mit einem Fernglas den Himmel beobachtet, was meine Eltern geärgert hat, denn ich sollte ja schlafen. Über den besten Freund meines Vaters, der Zoodirektor war, bin ich dann mit 13 Jahren in den Zoo gekommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Erst wollte ich Tierpfleger werden. Tatsächlich wurde ich Zootierarzt und später dann Zoodirektor. In Berlin bin ich seit etwa vier Jahren. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.

Zoodirektor Andreas Knieriem

Foto: Reto Klar

Amelie (11), Tempelhof: Welches war Ihr erstes Tier als Kind?

Ich bin mit vielen Tieren groß geworden: Kaninchen, Hunden, Katzen, Wellensittichen, Fischen – und Wühlmäusen, die wir im Garten hatten. Was zuerst da war, weiß ich nicht mehr. Heute habe ich wieder einen Hund, einen Golden Retriever. Wenn ich eine Banane esse, bekommt er davon die Hälfte ab – mindestens.

Maja, Zehlendorf: Was für ein Tier würden Sie gern sein?

Ich wäre, wenn ich ein Tier wäre, gern ein Orang-Utan. Das sind intelligente, stille, friedliebende und bedächtige Tiere. Sie schauen sich die Dinge genau an, bevor sie handeln. Leider geht es den Orang-Utans schlecht. Jedes Jahr werden in ihrer Heimat riesige Waldflächen gerodet. Das bedroht ihr Leben.

Ben (8), Steglitz: Wer entscheidet, welche Tiere in den Zoo kommen?

Das entscheiden die Zoos nicht allein. Das wird heute in einer großen Gemeinschaft besprochen: in Zooverbänden, in denen sich alle Zoos der Länder und sogar der ganzen Welt zusammengeschlossen haben. Gemeinsam wird überlegt, welche Tiere wo gehalten werden.

Annina (11), Potsdam: Wer gibt den Tieren im Zoo ihre Namen?

Bei ganz vielen Tierarten entscheidet das der Pfleger. Der Name muss passen und er muss knackig sein. Manchmal entscheidet der Pate. Doch gibt es auch Tiere ohne Namen. Nicht jeder Vogel, nicht jede Qualle braucht einen Namen.

Charlotte (9), Adlershof: Wie unterhalten sich eigentlich Delfine?

Ihre Kommunikation findet über Schallwellen statt, die wir nicht hören. Man nennt sie Sonarwellen. Diese nehmen Delfine mit einem Gewebesystem auf. Wir verstehen ihre Sprache bis heute nicht. Vielleicht entdeckt die Wissenschaft irgendwann das ABC der Delfine.

Lyen (10), Reinickendorf: Wir haben einen Schulhund. Kann man im Zoo auch Tiere außer Ziegen anfassen?

Die meisten Tiere mögen es gar nicht so sehr, angefasst zu werden. Auch viele Ziegen wollen lieber nur futtern. Bei den dreieinhalb Millionen Besuchern, die wir jährlich haben, ist das mit dem Anfassen auch schwierig: Wenn alle Besucher die Tiere streicheln würden, hätten die gar kein Fell mehr. Daher finde ich es gut, wenn ihr Rücksicht nehmt.

Julie (11), Reinickendorf: Kann man den Eintritt in den Zoo günstiger machen?

Der Zoo Berlin ist einer der günstigsten Zoos in Europa. Ein niedrigerer Preis geht leider nicht. Wir brauchen das Geld für eine gute Haltung, gutes Futter und die Löhne der Pfleger. Mein Tipp: Eine Jahreskarte kaufen und richtig oft in den Zoo gehen. Dann kostet der einzelne Besuch nur ein paar Cent. Und ich verspreche, dass wir dafür sorgen, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt.

Nele (10), Zehlendorf: Was wünschen Sie sich für die Tiere?

Bei uns werden viele Tiere deutlich älter als in der Natur, deshalb steigt das Risiko für Krankheiten. Ich wünsche unseren Tieren ein langes Leben – und dass unsere Tierärzte wenig zu tun haben.

