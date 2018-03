„Die Tiere hier sehen auch bei Schnee glücklich aus“

Kalter Schneeregen fällt vom Himmel, als die Kinder mit ihren Lehrern und Begleitern den warmen Kinosaal des Zoo Palastes in Charlottenburg verlassen. Das Wetter ist jedoch zweitrangig für die Nachwuchsreporter. Denn nachdem die rund 200 Mädchen und Jungen Zoodirektor Andreas Knieriem ihre brennendsten Fragen gestellt haben, steht ein Besuch im Zoo auf dem Programm. Vom Elefantentor aus geht es in Gruppen auf "Zoo-Rallye": zum Panda-Gehege, zum Affenhaus, zu den Elefanten und zu den Flusspferden.

Kaum ist das Panda-Gehege in Sichtweite, rennen die ersten Drittklässler der Kreuzberger Rosa-Parks-Grundschule los. "Da sind die Pandas!", rufen sie, als sie Meng Meng hinter der Glasscheibe entdecken. Die Panda-Dame liegt mit dem Kopf auf einem Stück Holz und scheint zu schlafen. Dann steht sie auf, läuft in ihrem Gehege umher und klettert auf einen Stein. "Die sind ja so klein", findet einer der Kinderreporter. 20 Kinder versammeln sich um Lehrerin Martina Schmidt vor dem Absperrnetz. "Für mich ist das auch interessant. Ich war zwar schon mehrmals im Zoo, die Pandas sehe ich heute aber zum ersten Mal", sagt Martina Schmidt.

"Wo kann ich für Meng Meng und Jiao Qing spenden?", fragt der achtjährige Lou aus Friedenau. Er will etwas von seinem Taschengeld dafür investieren, dass der Zoo einen weiteren Panda bekommt. "Seit fünf Jahren komme ich in den Zoo. 20 Mal war ich insgesamt schon da", sagt er. Fast genauso oft sei er schon im Tierpark gewesen. "Ich freue mich jedes Mal, die Tiere zu sehen. Egal, ob es warm oder kalt ist", fügt er hinzu.

Eva (9) aus Kreuzberg hat kein Lieblingstier. "Das wechselt ständig. Heute gehört der Panda aber auf jeden Fall dazu", sagt sie. Ihr gefällt auch die Einrichtung des Panda-Geheges mit den vielen Bambusstauden und den alten Bäumen, die zu Klettergerüsten aufgetürmt sind.

Jede Menge Informationen von den Guides der Zooschule

An allen vier Stationen der Zoo-Rallye stehen Mitarbeiter der Zooschule bereit. Sie geben Einblick in das Leben der Tiere und beantworten Kinderfragen. Die Pandas betreut Frauke Selle. "Aus China, der Heimat der beiden Pandas, gibt es eine Vorgabe, wie das Gehege eingerichtet sein muss", erklärt Frauke Selle der Kindergruppe. Es sei auch angeordnet worden, für die Panda-Dame Meng Meng schon jetzt eine Wurfbox einzurichten, in der sie ihren Nachwuchs zur Welt bringen könnte. "Bis dahin müssen wir aber noch ein bis zwei Jahre warten", sagt die Tier-Expertin. Die vierjährige Pandabärin sei noch zu jung für die Liebe – die Tiere seien erst ab fünf Jahren geschlechtsreif. "Das ist wie beim Menschen, das Kinderzimmer wird schon vorbereitet, bevor das Baby kommt", sagt Frauke Selle.

Wann der Nachwuchs kommt, sei auch davon abhängig, wie wohl sich die Tiere in ihrem Gehege fühlen. Aber auch der Zeitpunkt muss stimmen: Die Tiere sind nur 72 Stunden im Jahr paarungsbereit. Bis es soweit ist, schlafen, klettern und fressen Meng Meng und Jiao Qing getrennt voneinander. Denn die Tiere sind auch in der Natur Einzelgänger.

Wenn Charlotte (8) aus Kreuzberg den Zoo besucht, beobachtet sie die Tiere immer ganz genau. "Ich finde, die Tiere sehen hier auch bei Winterwetter glücklich aus. In der Natur haben sie es da schwerer", sagt sie. Als Haustier hätte sie gerne einen Hund, eine Katze oder einen Fisch. "Giraffen sind ja leider zu groß", sagt sie. Zusammen mit ihrer Klasse schaut Charlotte auf dem Weg zum nächsten Gehege kurz bei den beiden Giraffen Mugambi und Max vorbei. Die Tiere stehen kauend nebeneinander und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. "Es ist spannend zu sehen, wie sie leben", sagt Kim (8). "Und wie gelassen sie sind."

