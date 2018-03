Radosavljevic fällt bei ALBA mit Sprunggelenkverletzung aus

Berlin. Der ALBA-Center Bogdan Radosavljevic fällt mit einer Außenbandverletzung am rechten Sprunggelenk mehrere Wochen aus. Das ergab nach Informationen des Berliner Basketball-Bundesligisten vom Donnerstag eine intensive Untersuchung. Beim 98:71 gegen Göttingen hatte Radosavljevic in der vergangenen Woche nach einer Schulter-Operation erst wieder sein Comeback bei ALBA gefeiert. Im zweiten Viertel war der 24-Jährige umgeknickt und konnte nicht weiterspielen. Am Sonntag muss der Tabellenzweite aus der Hauptstadt beim Spitzenreiter Bayern München antreten.

( dpa )