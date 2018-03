Ausstellung: Sparen ist zur unhinterfragten Tugend geworden

Berlin. Das Sparen ist den Deutschen über Jahrhunderte anerzogen worden und hat sich dabei zu einer unhinterfragten Tugend entwickelt. Davon geht eine Ausstellung aus, die von diesem Freitag an in Berlin zurückblickt: von den ersten Sparkassen vor mehr als 200 Jahren bis zur globalen Finanzkrise ab 2007.

"Warum ist man in Deutschland oft so stolz darauf, "Sparweltmeister" zu sein?", fragte am Donnerstag Raphael Gross, der Präsident des Deutschen Historischen Museums. Zu Antworten sollen die rund 300 Ausstellungstücke führen, die dort bis Ende August zu sehen sind: Spardosen, Werbeplakate, Kontobücher und viel Bargeld - das allerdings heute wertlos ist.