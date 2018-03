Polizisten aus dem drittem Stock mit Mikrowelle beworfen

Berlin. Mit einer Mikrowelle hat ein Unbekannter in Berlin-Wedding zwei Polizisten beworfen. Die Fahnder konnten sich nur mit einem Sprung auf die Seite vor dem Wurf aus dem dritten Stock retten, wie die Polizei mitteilte. Eigentlich waren die Beamten am späten Mittwochabend zu einer Schlägerei in eine Wohnung gerufen worden. Die Polizistin und ihr Kollege sicherten gerade den Hinterhof, als die Mikrowelle den Angaben zufolge etwa einen halben Meter neben ihnen aufschlug. Beide blieben unverletzt. Wer das Haushaltsgerät warf und ob es aus der Streit-Wohnung stammte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

( dpa )