Der Senat testet, ob ein Tempolimit die Abgasbelastung in Berlin mindert. Nach der Leipziger Straße in Mitte folgen weitere Strecken.

Umweltschutz in Berlin

Umweltschutz in Berlin Ab Mitte April gilt Tempo 30 auf der Leipziger Straße

Berlin. Die Luft in Berlin soll sauberer werden. Verkehrs- und Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) will genau testen, ob sich die Belastung verringern lässt, wenn der Verkehr bei einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern stetiger fließt. Deshalb gilt ab Mitte April in der Innenstadt eine erste neue Tempo-30-Zone. Betroffen ist die Leipziger Straße zwischen Markgrafenstraße und Potsdamer Platz.

Dafür müssen auch die Ampelanlagen neu geschaltet werden. Die Verkehrsleitzentrale Berlin hat das bereits vorbereitet. Ein mobiler Messwagen wird dann die Werte der Luftqualität kontrollieren.

Ab dem Sommer sollen dann weitere Versuchsstrecken folgen. Die Tempo-30-Zone der Leipziger Straße wird dann in Richtung Südwesten über die Potsdamer Straße bis zum Kleistpark und weiter über die Hauptstraße bis zum Innsbrucker Platz verlängert. Zonen am Tempelhofer Damm zwischen Alt-Tempelhof und Ordensmeisterstraße sowie an der Kantstraße zwischen Amtsgerichts- und Savignyplatz kommen im Herbst dazu. Die 30er-Bereiche gelten vorerst jeweils für ein Jahr.

Umweltbundesamt - 6000 vorzeitige Todesfälle im Jahr durch Stickoxid Untersuchungen haben gezeigt, dass Stickoxid auch in niedrigerer Konzentrationen schädlich sei, so das Umweltbundesamt. Umweltbundesamt - 6000 vorzeitige Todesfälle im Jahr durch Stickoxid

Ein langsamerer und gleichmäßigerer Verkehrsfluss soll den Ausstoß von Stickoxiden senken, so die Hoffnung der Senatorin. Dafür sind die Ampelphasen besonders wichtig, um ein möglichst kontinuierliches Rollen der Fahrzeuge zu erreichen und andauerndes Bremsen und wieder Anfahren zu vermeiden. Sollten die Maßnahmen nichts bringen, sollen sie wieder aufgehoben werden, so Günther.

Deutsche Umwelthilfe klagt gegen Berlin

Bereits an Berliner Straßen durchgeführte Tests des Senats ergaben, dass die Belastung mit Stickstoffdioxid deutlich sank, auch der Feinstaub fiel geringer aus, wenn auch weniger deutlich.

Ob die Grenzwerte durch die Maßnahmen in Berlin eingehalten werden können, ist fraglich. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bezweifelt das und klagt deshalb gegen das Land. Sie kündigte an, eigene Messergebnisse aus allen Regionen Deutschlands zu veröffentlichen.

Mehr zum Thema:

Berlin prüft Diesel-Fahrverbote ab 2019

Diesel-Abgase: Die Berliner Luft ist nicht mehr ganz so dick

Berlin droht ein Diesel-Fahrverbot

Flächendeckend schlechte Luft in Berlin

Auf diesen Hauptstraßen soll in Berlin bald Tempo 30 gelten

Berlin braucht ein neues Verkehrskonzept - nicht Tempo 30

Auf diesen Hauptstraßen will Berlin Tempo 30 testen

( mim )