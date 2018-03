Minister Görke: Brandenburgs Beteiligungen gut aufgestellt

Potsdam. Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) sieht die Beteiligungen des Landes Brandenburg insgesamt gut aufgestellt. Unter Herausrechnung der Flughafengesellschaft sei bei den Beteiligungen in der Region nach den jetzt endgültig vorliegenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 ein Überschuss in Höhe von 24 Millionen Euro erwirtschaftet worden, sagte Görke am Donnerstag vor Journalisten. Der Flughafen, der derzeit in die Eröffnung des Großprojekts in Schönefeld investiert, hatte demnach für 2016 allerdings einen Verlust von 101,5 Millionen Euro ausgewiesen. Zu den Beteiligungen zählen unter anderem die Investitionsbank des Landes, die Musikkultur Rheinsberg oder auch die Lotto-Gesellschaft.

( dpa )