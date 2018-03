Erziehungsheim-Skandal: Betreuer vor Gericht

Das ehemalige Gebäude der Haasenburg-Heime in Müncheberg.

Strausberg. Fast fünf Jahre nach Misshandlungsvorwürfen an den brandenburgischen Erziehungsheimen muss sich erneut ein Betreuer vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Cottbus hat gegen den Erzieher Anklage wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen erhoben. Heute will das Amtsgericht Strausberg über den Fall entscheiden. Dem Mann wird vorgeworfen, einen jugendlichen Bewohner des Haasenburg-Heimes in Müncheberg (Märkisch-Oderland) körperlich misshandelt zu haben.

In den Erziehungsheimen waren Kinder und Jugendliche, die als schwer erziehbar galten, aus ganz Deutschland untergebracht. Nach den Vorwürfen wurden die Heime 2013 dicht gemacht. Es ist bereits der zweite Prozess, bei dem ein Erzieher der Heime wegen Misshandlungsvorwürfen vor Gericht steht. Der erste Prozess endete mit einem Freispruch. Der Richter stufte die Aussage des Jugendlichen damals als nicht glaubhaft ein.

( dpa )