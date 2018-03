Zeitumstellung 2018 - Alle Infos zur Sommerzeit

Berlin. Wann ist die Zeitumstellung?

Jedes Jahr werden die Uhren am letzten Märzwochenende von der umgangssprachlichen Winterzeit auf die Sommerzeit umgestellt. Denn korrekterweise gibt es keine "Winterzeit", sondern nur die Zeit der jeweiligen Zeitzone. In Berlin gilt beispielsweise die mitteleuropäische Zeit (MEZ). In diesem Jahr die Zeitumstellung am Sonntag, 25. März, statt.

Stellt man die Uhr zur Sommerzeit vor oder zurück?

Wenn man es ganz genau nimmt, stellt man die Uhr am Sonntag, 25. März, um 2 Uhr früh eine Stunde vor. Das bedeutet, dass man zum Sonntag hin eine Stunde weniger schlafen kann, es aber gleichzeitig auch eine Stunde später dunkel wird.

Wie kann man sich merken, in welche Richtung die Uhr gestellt wird?

Es gibt hier ganz einfache Eselsbrücken. Im Sommer holt man den Grill aus dem Keller hervor in den Garten. Im Winter wird der Grill wieder in den Keller zurückgestellt. Hier gilt dann auch die 2-3-2 Regel, denn im Sommer wird von 2 auf drei vorgestellt und im Winter von 3 auf 2 zurückgestellt.

Wie spürt man die Zeitumstellung?

Mit der Umstellung wird es morgens eine Stunde später hell, allerdings wird es abends auch wieder später dunkel.

Zeitumstellung am Smartphone: Muss man die iPhone/Android Einstellungen bearbeiten?

Moderne Smartphones, ob iPhone oder Android-Gerät, stellen sich automatisch um, wenn man die Funktion im Gerät aktiviert hat.

Wie man die automatische Zeitumstellungs-Funktion am Smartphone aktiviert:

Android:

im Menü "Einstellungen" unter "Datum & Uhrzeit" den Punkt "Autom. Datum / Uhrzeit" aktivieren.

iPhone:

Unter den Einstellungen "Allgemein" auswählen"Datum & Uhrzeit" auswählen und"Automatisch einstellen" aktivieren.

Wenn man diese Funktion aktiviert hat, kann man getrost davon ausgehen, dass sich das Handy selbst auf die Winterzeit 2017 einstellt.

Welche Uhren muss man selbst auf die Sommerzeit umstellen?

Besitzer von analogen oder digitalen Armbanduhren, Standuhren, Auto-Uhren und anderen, nicht als "Funk-Uhren" gekennzeichneten Uhren müssen die Umstellung noch von Hand vornehmen. Oft sind auch herkömmliche Radiowecker noch von Hand eine Stunde vor zu stellen, da sich diese nicht automatisch bei der Zeitumstellung umstellen. Ohne eine manuelle Zeitumstellung kommen jedoch Funk-Uhren aus. Diese erhalten ein automatisches Zeit-Signal von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig übermittelt und stellen sich entsprechend automatisch auf die Sommerzeit 2018 um.

Zeitumstellung auf die Sommerzeit: Wird die Zeit überall gleichzeitig umgestellt?

Die Antwort ist ganz klar: Nein! - In großen Teilen der Welt findet überhaupt keine Zeitumstellung statt. So haben wir in unserer Info-Grafik dargestellt, an welchen Tagen wo auf der Nordhalbkugel die Zeit umgestellt wird. In manchen Ländern gibt es auch Zonen, die von der Zeitumstellung befreit sind.

Warum wird das überhaupt gemacht?

Die Einführung der Sommerzeit wurde zunächst von Benjamin Franklin vorgeschlagen, um dem Tag mehr Sonnenlicht abzugewinnen. In Deutschland wurde die Zeitumstellung im Jahre 1916 als "Energiesparende Maßnahme" zu Kriegszeiten eingeführt und dies wurde noch im selben Jahr von den Kriegsgegnern Frankreich und Großbritannien übernommen. Nachdem die "ungeliebte Kriegsmaßnahme" im Deutschen Reich 1919 wieder abgeschafft wurde, hatten es auch andere Länder zwischenzeitlich eingeführt - oder auch abgeschafft.

In Deutschland wurde die Zeitumstellung zuletzt 1980 eingeführt. Sie gilt als ein Relikt der Ölkrise von 1973. Durch die Einführung der Zeitumstellung erhoffte man sich damals, im Winter weniger auf künstliches Licht angewiesen zu sein. Darum wurde in Deutschland zur bestehenden Winterzeit zusätzlich die Sommerzeit eingeführt. So wurde 1980 im März die Sommerzeit eingeführt und damals erstmalig die Uhren eine Stunde vorgestellt.

Was bringt die Zeitumstellung für die Umwelt?

Das Umwelt-Bundesamt erläutert in einer Stellungnahme zum Nutzen der Zeitumstellung vom Oktober 2009: "Durch das Vor- und Zurückstellen der Uhren sparen wir keine Energie: Zwar knipsen die Bürgerinnen und Bürger im Sommer abends weniger häufig das Licht an, allerdings heizen sie im Frühjahr und im Herbst in den Morgenstunden auch mehr – das hebt sich gegenseitig auf." Laut Umweltbundesamt kann man allerdings durch bewusstes Heizen wesentlich mehr Energie- und Heizkosten einsparen.

Ist die Zeitumstellung überhaupt noch notwendig?

An Hand einer repräsentativen Umfrage zum Thema "Zeitumstellung" des Meinungsforschungsinstitutes Forsa halten lediglich 27 Prozent der Bevölkerung die Zeitumstellung für sinnvoll. Ein Großteil der Umfrage-Teilnehmer (70 Prozent) findet, dass "die Zeitumstellung überflüssig ist und abgeschafft werden sollte". Jedoch schätzt eine knappe Mehrheit von 52 Prozent dieses Vorhaben als unrealistisch ein.

Hat die Zeitumstellung gesundheitliche Auswirkungen und wie kann man dem entgegenwirken?

Laut der oben genannten Umfrage kamen rund 25 Prozent aller befragten Erwerbstätigen aufgrund der Zeitumstellung schon einmal zu spät zur Arbeit. In der Gruppe der Menschen, die ein Problem mit der Zeitumstellung haben, fühlen sich die meisten erschöpft oder haben Einschlafstörungen. Um sich an diesen Mini-Jet-Lag schneller zu gewöhnen, kann man versuchen, an den Abenden zuvor ein bisschen später schlafen zu gehen als normal.

Warum wird die Zeitumstellung nicht abgeschafft?

Tatsächlich formiert sich im EU-Parlament Widerstand gegen die umstrittene Umstellung zwischen Normal- und Sommerzeit. Abgeordnete forderten die EU-Kommission auf, die Vor- und Nachteile der Zeitumstellung genau unter die Lupe zu nehmen und die Regelung gegebenenfalls abzuschaffen. Ein entsprechender Antrag bekam in einer Abstimmung im Februar 2018 eine deutliche Mehrheit. 384 Abgeordnete stimmten dafür, 154 dagegen.

