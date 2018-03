Warum so viele Berliner Schüler nicht schwimmen können

In der dritten Klasse sollen alle Berliner Kinder schwimmen lernen. Doch das gelingt nicht immer. Was sind die Gründe?

Ein Kind sollte schwimmen können. Ist ja normal, denken viele Eltern. Aber nicht in allen Elternhäusern wird Wert aufs Schwimmenlernen gelegt. Nicht jeder fährt im Sommer an den See oder kann sich einen Urlaub am Meer leisten. Als 2015 herauskam, dass immer noch 31 Prozent der Drittklässler in Neukölln nicht schwimmen konnten, war die Aufregung groß. Das war fast ein Drittel der Kinder in dem Jahrgang. Und eigentlich hatten sie doch gerade ein Jahr schulischen Schwimmunterricht gehabt.

Im Bezirk Neukölln hat man darauf reagiert – und der Erfolg zeigt sich nun: Heute sind nur noch 21,8 Prozent der Drittklässler nicht fähig, sich einigermaßen sicher im Wasser zu bewegen. 2016/2017 konnten von 2567 Neuköllner Schülern in dem Jahrgang am Ende des Schwimmunterrichts 560 weiterhin nicht schwimmen – davon 283 Jungen und 277 Mädchen. Die restlichen Schüler erschwammen sich dagegen in dem Zeitraum ein Abzeichen, also Seepferdchen, Bronze, Silber oder Gold. Doch es gibt auch Schulen im Bezirk, bei denen nach dem Unterricht weiterhin rund 50 Prozent der Schüler noch nicht schwimmen konnten. Woran liegt das?

Viele Kinder müssen erst ans Wasser gewöhnt werden

Im Abgeordnetenhaus stellte der Abgeordnete Frank Scheermesser (AfD) aktuell eine Anfrage an die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie über den "Erfolg des Schwimmunterrichts in Berlin". Dort räumt man ein, dass viele Schulen am Ende der Klassenstufe 3 – also nachdem der Schwimmunterricht in dem Jahr absolviert wurde – weiterhin "eine relativ hohe Anzahl von nicht schwimmfähigen Kindern" melden. Diese Kinder sind schlicht wasserscheu und bleiben es. Im Behördendeutsch heißt das, sie hätten vorher "kaum Erfahrungen im Bereich der Wassergewöhnung und Wasserbewältigung" gehabt. Die Kinder also überhaupt ins Becken zu bringen, nimmt eine Menge Schulstunden ein. "Die verbleibende Zeit reicht dann für einige Schülerinnen und Schüler nicht aus, um die Schwimmfähigkeit zu erlangen." Trotz Schwimmunterrichts sind diese Kinder weiterhin Nichtschwimmer.

In Neukölln hat man das Problem erkannt und mit dem Verein "Neuköllner Schwimmbär" reagiert. "Diesem einzigartigen Neuköllner Modell liegt die Erkenntnis zugrunde, dass vielen Kindern vor der dritten Klasse die Wassererfahrung im Freibad oder See fehlt. Dieses Manko behindert ihr angstfreies Schwimmenlernen", so die Bezirksstadträtin für Schule und Sport, Karin Korte (SPD). Die Idee: Die Schwimmbär-Schwimmlehrer organisieren für Zweitklässler des Bezirkes jeweils eine Projektwoche, in der sich die Kinder an fünf Tagen hintereinander langsam ans Wasser gewöhnen. Erst am Rand sitzen und strampeln, bis es spritzt, dann langsam rein, gut gehalten von Schwimmkissen und einer Schwimmnudel.

"Wir merken, dass Schulen, die nicht am Schwimmbär teilgenommen haben, oft bis Weihnachten brauchen, um die Kinder an das Wasser zu gewöhnen", erzählt Daniela von Hoerschelmann vom Verein "Neuköllner Schwimmbär". Tatsächlich lässt sich das konkret an Zahlen im Bezirk nachweisen. So haben bei der Elbe-Grundschule und der Karl-Weise-Schule am Ende die Hälfte der Kinder den Schwimmunterricht verlassen, ohne schwimmen zu können. Sie hatten nicht beim Schwimmbär-Projekt mitgemacht. Andere Schulen, bei denen die Zahl ähnlich schlecht war, haben inzwischen reagiert und nehmen nun an dem Programm teil. Man merkt der Statistik also regelrecht an, welche Klassen ein Jahr vor dem offiziellen Schwimmunterricht schon eine Wassergewöhnung hatten.

In vielen Bezirken reicht die Zahl der Schwimmbäder nicht

Doch nicht nur Wassergewöhnung ist ein Problem – auch Personalnot. Werden Lehrer krank, fällt der Unterricht aus. Ein zweites Problem ist, wenn in einem Bezirk ein Schwimmbad geschlossen wird. In der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg wurde deshalb Ende Februar einstimmig beschlossen, das nach einer Insolvenz geschlossene Baerwaldbad zu erhalten, gerade auch damit Kinder und Schulklassen dort weiter schwimmen können. "Wie sollen Kinder schwimmen lernen, wenn es keine Wasserflächen mehr gibt?", hieß im Antrag. Und auch der dortige Schul- und Sportstadtrat Andy Hehmke (SPD) betont, wie wichtig das Schwimmen für die Kinder seines Bezirkes sei. Aber um es möglich zu machen, "benötigen wir im Bezirk ausreichend für den Unterricht geeignete Schwimmbäder, die Grundschulklassen für ihren Schwimmunterricht nutzen können". Klar, ohne geht es nicht.

Mehr zum Thema:

Schlimm, dass Berlin nicht mal Schwimmbäder hinkriegt!

Schwimmen in Berliner Bädern wird günstiger

Viele Schulen können Kindern das Schwimmen nicht beibringen