Berlin. Die Berliner Polizei sucht nach einem elf Jahre alten Jungen aus Moabit, der seit Mittwochmorgen vermisst wird. Wie die Polizei mitteilte, stieg er morgens in der Solinger Straße in einen Bus der Linie 106, um zur Schule zu fahren. Der Junge kam dort aber nicht an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nummer 030 4664371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

