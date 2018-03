Zwei Millionen Euro für neues 3D-Filmstudio in Babelsberg

Potsdam. In Babelsberg soll ein neues Filmstudio entstehen, das dreidimensionale Abbilder von Menschen für virtuelle Welten ermöglicht. Es werde vom Land mit zwei Millionen Euro gefördert und sei ein "tolles Vorzeigeprojekt", sagte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Mittwoch. Das "volumetrische Studio" mache deutlich, "dass in Babelsberg die Synthese von Medienwirtschaft und Informationstechnologien wie an keinem anderen Standort in Deutschland praktiziert" werde.

Es sei ein "Arena-artiger Raum" geplant, in dem "Menschen und reale Objekte mit mehreren Kameras dreidimensional eingescannt werden", erklärte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Diese könnten anschließend in Filme, virtuelle Welten oder Computerprogramme eingebaut werden.

Eingescannte Bewegungen wären auch für die Industrieproduktion interessant. Für das 3D-Projekt soll eine neue Betreibergesellschaft gegründet werden. Anteilseigner sollen neben dem Studio Babelsberg die Kamerafirma Arri, das Potsdamer IT-Unternehmen Interlake, die Fraunhofer Gesellschaft und die UFA. Das Studio soll im kommenden Sommer fertiggestellt sein.

