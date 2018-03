Bereits am 15. März streikten Mitarbeiter der Berliner Bäderbetriebe für mehr Gehalt

Berlin. Im Tarifstreit um den verdienst von Bädermitarbeitern ruft die Gewerkschaft Verdi Berlin die Frühschicht bei den Berliner Bäderbetrieben und einzelne Bereiche in anderen Dienststellen bei Bund und Kommunen zum Warnstreik auf. In den Schwimmbädern müsse vormittags mit eingeschränktem Badebetrieb gerechnet werden, teilte Verdi mit.

Die Gewerkschaft will damit ihre Forderung von sechs Prozent, oder mindestens 200,00 € mehr Gehalt monatlich unterstreichen. Um 9:30 Uhr am Donnerstag wird Verdi vor dem Geschäftssitz des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Berlin, Goethestr. 85, 10623 Berlin (Berlin-Charlottenburg), eine Kundgebung durchführen, bei der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes für ihre wichtige Arbeit geehrt werden sollen, teilte Verdi mit.

Schon in der vergangenen Woche war es bei den Berliner Bäderbetrieben zu Warnstreiks gekommen. Insgesamt blieben die Türen am vergangenen Donnerstag bei neun Bädern und Schwimmhallen in Berlin zeitweise geschlossen.

Mehr zum Thema:

Warnstreik bei Berliner Bädern: Verdi warnt vor Schließungen