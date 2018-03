Der Deutsche Wetterdienst hatte am Morgen bereits eine amtliche Warnung vor Glätte in der Zeit bis 9 Uhr ausgegeben

Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnt am Mittwochmorgen vor Glätte auf Straßen und Autobahnen

Glätte bereitet Berliner Autofahrern Probleme

Berlin. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnt am Mittwochmorgen vor Glätte auf Straßen und Autobahnen. Auf der Stadtautobahn A100 wurde im Britzer Tunnel der linke Fahrstreifen wegen Eisglätte gesperrt.

#A100 im Tunnel Ortsteil Britz wurde jetzt Richtung Wedding der linke Fahrstreifen gesperrt. Auch hier tritt #Eisglätte auf! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 21, 2018

Maßnahmen zur Eisbeseitigung gab es am Morgen auch im Tunnel am Flughafen Tegel auf der A111. Dort musste die Fahrbahn Richtung stadteinwärts zwischenzeitlich gesperrt werden.

Die Eisbeseitigung auf der #A111 im Tunnel Flughafen Tegel ist abgeschlossen. Der Tunnel ist wieder zweispurig befahrbar! https://t.co/WKGJyB2jZm — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) March 21, 2018

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Morgen bereits eine amtliche Warnung vor Glätte in der Zeit bis 9 Uhr ausgegeben. Die Berliner Stadtreinigung hatte bereits am Dienstagabend vorbeugend wichtige Fahrbahnen gestreut. Seit 4 Uhr früh werden Kontrollfahrten gemacht.

#Wetterdienst meldet stellenweise #Glättegefahr: abends/nachts durch gefrierende Nässe, Mittwochfrüh durch Reif. Spätschicht vom #BSR-#Winterdienst hat vorbeugend wichtige Fahrbahnen inkl. Radstreifen gestreut. Ab 4 Uhr ist Frühschicht unterwegs und macht Kontrollfahrten. #Berlin — BSR (@BSR_de) March 20, 2018

Glätte-Crash: Kreuz und quer stehen verunglückte LKWnahe Schönefeld auf der Autobahn 10. Unweit des Schönefelder Kreuzes wurden acht Lastwagen und fünf Pkw in eine Karambolage verwickelt. Ein Mensch wurde schwer, drei weitere leicht verletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Magdeburg komplett gesperrt. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Ein Schneesturm ist am Mittwochnachmittag über Berlin hinweggezogen. Foto: Thomas Peise

Binnen weniger Minuten waren die Straßen weiß. Stellenweise wurde es glatt. Foto: Thomas Peise

Straßen und Gehsteige waren mit Schnee bedeckt. Foto: Thomas Peise

Berlin, ein Wintermärchen, aber auch ein Albtraum für Autofahrer. Foto: Thomas Peise



Ein Mitarbeiter der BSR im Kampf gegen den Schnee. Foto: Steffen Pletl

Eine Frau geht während des Schneesturms über eine Straße. Foto: Sophia Kembowski / dpa

Das Brandenburger Tor am Nachmittag. Foto: Sophia Kembowski / dpa

Schneegestöber in Berlin. Foto: Adam Berry / Getty Images

Der Gendarmenmarkt am Nachmittag. Foto: Soeren Stache / dpa



Die Brücke zur Insel der Jugend. Foto: Paul Zinken / dpa

Der Autoverkehr am Mittwoch. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ein verschneites Schild mit einer Rückenlehne für einen Schlitten. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

