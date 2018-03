Obdachlosen-Camps bleiben auf der Agenda

Berlin. Das Problem mit zeltenden Obdachlosen im Tiergarten ist aus Sicht der Berliner Senatsverwaltung für Soziales nur vorübergehend gelöst. "Das Gesamtproblem ist nicht beiseite geräumt", sagte die Sprecherin Regina Kneiding der Deutschen Presse-Agentur. Viele der Obdachlosen seien bisher in Einrichtungen der Kältehilfe untergekommen, ergänzte sie. Doch Ende März schließen sie. An einem Konzept für den Rest des Jahres und für die gesamte Stadt fehlt es noch. "Insgesamt sind wir froh, dass es in dieser Saison keinen Kältetoten gab", betonte Kneiding. Die rund 1100 Plätze in der Kältehilfe seien in diesem Winter ausreichend gewesen.

( dpa )