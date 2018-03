In die Hauptmann-Schule ziehen Frauen statt Flüchtlinge

Die Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg ist leer Nach fünf Jahren Besetzung wurde die Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg geräumt. Die letzten Besetzer waren schon am Mittwochabend ausgezogen. In dem Gebäude soll jetzt ein offizielles Flüchtlingszentrum eingerichtet werden.