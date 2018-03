Trotz Berichten zu Versäumnissen in Gefängnissen sei die Sicherheit nicht gefährdet. Es gebe aber "strukturelle Herausforderungen".

Justiz Justizsenator: Sicherheit in Gefängnissen nicht gefährdet

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sieht trotz zweier Berichte zu Versäumnissen in Gefängnissen die dortige Sicherheit nicht gefährdet. Es gebe aber langfristig entstandene, "strukturelle Herausforderungen", die nun gemeinsam mit den Anstalten und Bediensteten angegangen werden, teilte der Senator am Dienstag mit. Am Mittwoch wird der Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses noch einmal über die Konsequenzen aus den Fluchten von mehreren Gefangenen aus Plötzensee und Tegel debattieren.

Externe Sachverständige haben Schwachstellen-Analyse zu beiden Gefängnissen vorgelegt. In der Haftanstalt Plötzensee, wo nach Weihnachten vier Strafgefangene auf einmal flohen, gab es demnach krasse Sicherheitslücken. Vorschlaghämmer hätten in der Kfz-Werkstatt ungesichert herumgelegen. Auch Kuhfüße - eine Art Brecheisen - seien offen zugänglich gewesen.

Die Tür zum Heizungsraum war demnach häufiger unverschlossen. Der Raum sei ein "perfekter Ort zum Kiffen" gewesen, gaben Gefangene dem Bericht zufolge an. Am Fluchttag wurden in der unübersichtlichen Kfz-Werkstatt mit mehreren Hallen und Nebenräumen 15 Gefangene von drei Bediensteten bewacht, obwohl sieben vorgeschrieben waren. Das Quartett sitzt inzwischen wieder hinter Schloss und Riegel.

In Tegel, wo ein Libyer Mitte Februar auf der Unterseite eines Lastwagens aus der Anstalt entkam, macht der Bericht dafür vor allem fahrlässiges, unachtsames Verhalten Bediensteter verantwortlich. Die Personalsituation sei "prekär". Der Libyer wurde in Belgien gefasst.

Der rechtspolitische Sprecher der oppositionellen CDU-Fraktion, Sven Rissmann, nannte die Gutachten "erschütternd und besorgniserregend". Er warf Senator Behrendt Intransparenz vor. Für die FDP-Fraktion teilte Marcel Luthe mit, der Personalmangel sei lange bekannt gewesen. Trotzdem habe sich Behrendt mehr um Exotenthemen gekümmert, statt für eine ausreichende Personalausstattung zu sorgen.

Mehr zum Thema:

Tegel-Ausbrecher hatte wahrscheinlich Komplizen

Hochsicherheitstrakt: Islamisten kommen nach Lichtenrade

( dpa )