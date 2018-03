Neuköllner Ex-AfD-Stadtrat tritt in CDU ein

Berlin. Der von der AfD nominierte Neuköllner Bezirksstadtrat Bernward Eberenz tritt in die CDU ein. Das teilte Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers am Dienstag mit. Er habe Eberenz als konservativen und kritischen Geist kennengelernt, der seine frühere Partei aus guten Gründen verlassen habe, sagte Evers. "Mit seinen konservativen Positionen wird er die innerparteiliche Debatte der CDU beleben. Ich bin sicher, Herr Eberenz wird die Arbeit der CDU in Neukölln bereichern." Eberenz ist in Neukölln Stadtrat für Umwelt und Natur. Die AfD hatte er bereits Mitte 2017 aus Protest gegen radikale Positionen einiger ihrer Vertreter verlassen. Die AfD hatte nach der Wahl 2016 in sieben der zwölf Bezirke Stadträte ins Rathaus entsandt.

( dpa )