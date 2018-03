Begehrte Insel "Entenwall" aus der Auktion gestrichen

Berlin. Das Land Berlin hat die Insel "Entenwall" aus Naturschutzgründen aus einer Versteigerung genommen und sucht nun nach Lösungen, sie in öffentlichem Besitz zu belassen. "Auf den Flächen wird nichts geplant, sie sollen auch künftig dem Naturschutz dienen", sagte Matthias Tang von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Dienstag. Die Senatsverwaltung suche nun gemeinsam mit den zuständigen Stellen des Bundes nach Lösungen, wie die Flächen dauerhaft im öffentlichen Besitz des Bundes bleiben oder in den des Landes übergehen können.

Die Insel "Entenwall" liegt zwischen Kleinem und Großem Müggelsee und ist fast 20.000 Quadratmeter groß. Seit 2017 steht sie unter Naturschutz. Am Donnerstag sollte der Mittelteil der Insel für mindestens 125.000 Euro bei der Frühjahrsauktion der Deutsche Grundstücksauktionen AG den Besitzer wechseln. Letztere nahm die Insel dann jedoch überraschend aus der Auktion, wie Auktionatorin Katja Heringshausen am Dienstag in Berlin bestätigte. Solche Rücknahmen seien, nachdem die Auktion bereits in Katalogen veröffentlicht ist, sehr selten, erklärte sie.

Insel löste riesiges Interesse aus

Für die Insel, die nur per Boot erreichbar ist, hat es nach Medienberichten bereits eine enorme Nachfrage gegeben. "Die im Auktionskatalog und durch das hohe Mindestgebot suggerierte Nutzung ist nicht möglich", erklärte Tang jedoch.

Ab Donnerstag werden insgesamt rund 90 Immobilien aus mehreren Bundesländern, darunter Wassergrundstücke im Berliner Umland und auch Immobilien auf Sylt, angeboten. Als teuerstes "Stück" gilt ein restauriertes, denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum Potsdams, wofür schon das Mindestgebot bei fast 2,2 Millionen Euro liegt. Die Wassergrundstücke liegen in Müllrose, Rüdersdorf und Hönow. Weitere Immobilien der Auktion liegen in Oberhof, Chemnitz und Magdeburg.

