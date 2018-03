Ein Lufthansa-Manager beschwört den Abriss des BER herauf. Bei der Gelegenheit: Was könnte man in Berlin noch so alles abreißen?

Berlin. Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks war mit seiner Wortwahl nicht zimperlich: "Meine Prognose ist: Das Ding wird abgerissen und neu gebaut", sagte der Airline-Manager in der vergangenen Woche. Die Meldungen, die auf dieser Aussage des Managers basierten, machten daraus eine offizielle Prognose der Lufthansa.

PR-Leute der Fluggesellschaften ruderten kurz darauf zurück. "Selbstverständlich" plädiere die Lufthansa Group nicht für einen Neubau des BER. Dirks habe seine Aussage zum BER lediglich zugespitzt, hieß es.

Die Abriss-Idee von so hoher Stelle ist dennoch in der Welt - und lässt sich ganz wunderbar auch auf andere Bauwerke der Hauptstadt übertragen. Wir haben eine kleine Vorauswahl getroffen und fragen (freilich nicht ganz ernst gemeint): Was sollte man in Berlin einfach abreißen?

