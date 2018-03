Schneefall in der City West

Keine Spur von Frühling: Es bleibt winterlich in Berlin. Zum Wochenende steigen dann aber endlich die Temperaturen.

Wetter Schnee und Glätte statt Frühling in Berlin

Berlin. In Berlin und Brandenburg lässt sich das Wetter am Dienstag vom kalendarischen Frühlingsanfang kaum beeindrucken. Von milden Temperaturen war zunächst nichts zu spüren. Seit dem Morgen schneit es in der Hauptstadt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete Höchstwerte von bis zu fünf Grad, dazu Schneefall und örtliche Straßenglätte.

Auch die folgenden Tage sind demnach stark durchwachsen - von Sonne bis Schneeregen sei alles dabei. Dafür steigen die Temperaturen langsam an: "Bis zum Wochenende wird es jeden Tag 1 bis 2 Grad wärmer", erklärte ein Meteorologe des DWD.

Am Wochenende werde dann die für diese Jahreszeit typische Höchsttemperatur von bis zu 9 Grad erreicht. In den Nächten könne es weiter frostig sein. Straßenglätte ist nach Einschätzung der Meteorologen nicht auszuschließen.

Am 20. März steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator und wandert ab diesem Tag nach Norden - in Europa und anderswo auf der Nordhalbkugel wird es wärmer. Deshalb wird dieser Tag kalendarischer Frühlingsanfang genannt.

( dpa )