Vattenfall baut Hunderte Stellen ab - vor allem in Berlin

Berlin. Der Energieversorger Vattenfall will in Deutschland 600 Stellen abbauen. Das erklärte Konzernchef Magnus Hall am Montag. Betroffen sind die Niederlassungen in Berlin und Hamburg. Wie viele Stellenstreichungen auf den Standort Berlin entfallen, wurde nicht mitgeteilt, vermutlich ist es aber das Gros der 600 Positionen.

Insgesamt will Vattenfall europaweit seine Stabsstellen um 1500 Vollzeitstellen reduzieren. Der Konzern will bis 2020 rund 200 Millionen Euro einsparen. Ingesamt arbeiten rund 20.000 Menschen bei Vattenfall.

Die bereits angekündigte Auslagerung von mehr als 500 Vollzeitstellen aus der Verwaltung sei in dem geplanten Abbau enthalten, teilte das Unternehmen mit. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.

Mehr zum Thema:

Berliner hatten letztes Jahr 20 Minuten lang keinen Strom

Vattenfall-Flugzeug kreist nachts über Berlin

Einbrecher verwüsten Kundenzentrum von Vattenfall

( ab )