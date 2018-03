Schüler der Polizeiakademie wünschen sich mehr Disziplin

Berlin. Die Auszubildenden an der krisengeschüttelten Berliner Polizeiakademie wünschen sich "mehr Disziplin und einen gewissen Halt". Diese Einschätzung äußerte der von der Senatsverwaltung für Inneres eingesetzte Experte zur Untersuchung der Situation an der Einrichtung in Ruhleben, Josef Strobl. Die im Rahmen seiner Untersuchung bisher befragten Auszubildenden seien sich darin weitgehend einig gewesen, sagte der langjährige bayerische Polizeidirektor am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Polizeischüler wünschten sich auch, das bei der Reform der Akademie abgeschaffte Ritual des morgendlichen "Antretens" wieder einzuführen. Dieses könne man auch anders bezeichnen, etwa als "Morgenrunde". "Die jungen Menschen wollen Halt, sie wollen eine Linie, gewisse Leitplanken haben", sagte Strobl.

Vorsichtige Kritik übte er bei seiner Vorstellung vor den Abgeordneten auch an dem Vortest für das Einstellungsverfahren. "Vielleicht wäre es eine Idee, darüber nachzudenken, ob er nicht einen Tick zu schwierig ist", sagte Strobl. Der derzeitige Test könnte abschreckend wirken und die Aufnahme von Bewerbern verhindern, die eigentlich geeignet sein könnten.

Bericht: Die meisten Vorwürfe waren übertrieben oder haltlos

Die Polizeiakademie war im Herbst 2017 nach meist anonym erhobenen Vorwürfen in die Schlagzeilen geraten. Beklagt wurden Respekt- und Disziplinlosigkeit sowie mangelnde Deutschkenntnisse von Polizeianwärtern. Zwischenzeitlich war sogar von einer gezielten Unterwanderung durch kriminelle Clans die Rede gewesen, wofür sich allerdings keine belastbaren Hinweise fanden. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte daraufhin einen internen Bericht in Auftrag gegeben, dessen Autoren zum Ergebnis kamen, dass die meisten Vorwürfe übertrieben oder haltlos waren.

Die Kritik an der grundsätzlichen Ausrichtung und der vor einigen Jahren angeschobenen strukturellen Reform der Polizeiausbildung verstummte aber nicht. Die Koalition hatte sich mit der CDU daher geeinigt, die Situation der Akademie von einem unabhängigen Experten untersuchen zu lassen. Innensenator Geisel beauftragte damit den langjährigen Abteilungsleiter für Polizeiliches Management an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Strobl. Der 61 Jahre alte Pensionär kündigte nun an, einen ersten Zwischenbericht am 8. Juni vorzustellen. Den Abschlussbericht will er am 7. September vorlegen. Für die Prüfung habe die Innenverwaltung ihm keine Vorgaben erteilt, sagte er.

Der langjährige Leiter der Akademie, Jochen Sindberg, hatte vor rund einem Monat seinen Posten geräumt. Geisel sagte am Montag: "Wir sind dabei, die Akademie zu reformieren, die Arbeit geht schon jetzt Stück für Stück voran."

