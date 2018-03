Vergebliche Hoffnung auf eine feste Anstellung

Mit staatlich geförderten Jobs auf Zeit kennt sich Eva Willig aus. 16 verschiedene Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durchlief die Neuköllnerin. Es begann in den 80er-Jahren und endete 2005. Zwischendurch war sie auch vier Mal mit unterschiedlichen Geschäftsideen selbstständig. Heute bezieht sie eine kleine Rente und kann sich mithilfe von Wohngeld gerade so über Wasser halten. "Man kann mir nicht nachsagen, ich wäre faul gewesen", sagt die Rentnerin und steht damit stellvertretend für viele Menschen mit einer "gebrochenen Erwerbsbiografie".

Die Debatte um Hartz IV und den Vorschlag für neue kommunale Jobs als Alternative, wie sie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Reformbeitrag für sein Jahr als Bundesratspräsident gemacht hat, verfolgt die Sozialpädagogin mit kritischem Interesse. Für sie steht fest: Sie hätte lieber eine feste Stelle gehabt, anstatt in regelmäßigen Abständen wieder zum Jobcenter zu gehen.

"Ich wollte immer gerne weitermachen"

Sie betreute Heimkinder, beriet Wohnungslose, arbeitete in Jugend-Wohngemeinschaften und Schulen. "Ich wollte immer gerne weitermachen", sagt sie und unterstützt insofern Müllers Pläne. Der SPD-Landeschef möchte in seinem Modell eines "solidarischen Grundeinkommens" feste, dauerhafte, sozialversicherungspflichtige Stellen schaffen und das Wechselspiel von immer neuen Maßnahmen vermeiden.

In Willigs ersten Stellen verdienten die ABM-Kräfte zwar weniger als die fest angestellten Sozialarbeiter, aber immer noch deutlich mehr als den heutigen Mindestlohn, den Müller für seine kommunalen Jobs vorschlägt. Die ABM-Kräfte gehörten aber nicht wirklich dazu, mussten ihre eigene Beschäftigtenvertretung wählen. Ihre letzte ABM-Stelle hatte sie an einer Neuköllner Grundschule. Sie organisierte für acht Kolleginnen die Betreuung der Kinder am Nachmittag und in den Pausen. Dafür bekam sie für 30 Stunden pro Woche etwas mehr als 1000 Euro. Diesen Job habe sie auch deswegen gemacht, um noch ein paar Rentenpunkte auf ihr Konto zu bringen und Altersarmut zu vermeiden. "Man lernt, sich mit einem schmalen Budget zu arrangieren", beschreibt sie ihre heutige Situation.

Debatte um Entlohnung der kommunalen Jobs

Wie viel die bisher arbeitslosen Menschen bekommen sollen, die die von Müller vorgeschlagenen Jobs übernehmen, ist eines der Streitthemen.

Auch im Öffentlichen Beschäftigungssektor (ÖBS), den die Linken unter der rot-roten Koalition vor 2011 in Berlin aufgebaut hatten, bekamen die Teilnehmer etwas mehr Geld, auch gestaffelt nach Qualifikation. Bis zu 7500 Stellen finanzierte Rot-Rot zeitweise. Weil man aber nicht wie heute von Müller die wegfallende Hartz-IV-Leistung vom Bund dagegenrechnen konnte, wurde das Programm vergleichsweise teuer für den Landeshaushalt.

Die Teilnehmer sprachen damals meistens gut über ihre Lage. "Es ist eine soziale Aufwertung", sagt Thomas Meier in einem Film, den die Linke über den ÖBS hat drehen lassen. "Das ist eine Beschäftigung, die nicht sinnlos ist wie viele Ein-Euro-Jobs", so der junge Mann über seine Tätigkeit in einer Kreuzberger Begegnungsstätte für Senioren und Flüchtlinge. Auch Eva Willig hält viele Auflagen der Jobcenter für Schikane. "Ich hätte nie einen Ein-Euro-Job gemacht, dabei wäre meine eigene Wertigkeit verloren gegangen", so die frühere Bezirksverordnete der Grünen.

"Auf dem kulturellen Gebiet gibt es viele Möglichkeiten"

Es geht bei öffentlich geförderten Jobs viel um Selbstwertgefühl und Würde, wie Müller sagt. Hajjo Chasan arbeitete im ÖBS als Mittler zwischen Schulen und meist migrantischen Eltern und übte damit eine Tätigkeit aus, wie sie auch Müller vorschwebt. "Wir haben viele Eltern erreicht, die jetzt mit neuem Selbstbewusstsein in die Schule gehen", sagt er.

Toni Steinmüller führt die Geschäfte der Kulturinitiative Förderband und hat jahrelange Erfahrung damit, frühere Arbeitslose in Galerien, Theatern und anderen Kulturprojekten zu beschäftigen. "Gerade auf dem kulturellen Gebiet gibt es dazu viele Möglichkeiten." Sie kennt die Diskussionen darüber, welche Tätigkeiten zusätzlich sind und welche von regulär bezahlten Kräften erledigt werden sollten.

Aus Sicht der Teilnehmer sei ein solcher Job fast immer sehr positiv. Viele hätten über eine solche zeitlich begrenzte Tätigkeit den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt gefunden. Dass Müller die Ex-Arbeitslosen dauerhaft in kommunalen Stellen einsetzen möchte, bedeutet aus Sicht der Fachfrau einen "echten Systemwechsel", der aber viele Fragen aufwerfe. Aus ihrer Sicht wäre schon viel erreicht, wenn die Stellen dauerhaft bewilligt und mit wechselnden Menschen besetzt würden. Denn viele Theater und Kultureinrichtungen bräuchten Unterstützung, die die Künstler selbst entlasten könne.

Es gibt die Sorge, dass Digitalisierung Jobs kostet

In der Berliner SPD ist man geneigt, weiter im Sinne von Landeschef Müller zu arbeiten. Fraktionschef Raed Saleh lobt die Initiative: "Der Ansatz ist richtig, sich über die Zukunft der Arbeit Gedanken zu machen." Er teilt Müllers Befürchtung, die weitere Digitalisierung könnte bald viele Arbeitsplätze kosten, weil Prozesse automatisiert würden.

Für die Gewerkschaften sind nach Mindestlohn bezahlte Jobs im öffentlichen Dienst ein schwieriges Thema. Der Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Christian Hoßbach, hält Müllers Gedanken darum zwar für "grundsätzlich positiv, richtig und notwendig". Er wünscht sich von Müller und der SPD, "schnell konkret zu machen", welche neuen Stellen in welchem Bereich geschaffen werden sollen. Dennoch warnt der DGB-Chef vor einer Zweiklassengesellschaft im öffentlichen Dienst. Auch frühere Langzeiterwerbslose müssten die Perspektive haben, sich zu verbessern und aufzusteigen. Zur erwarteten Lohnhöhe verweist Hoßbach auf die Tariftabelle im öffentlichen Dienst. Dort liege die unterste Entgeltstufe bei 1750 Euro monatlich, also noch einmal deutlich über dem von Müller avisierten Mindestlohn.