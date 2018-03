Berlin soll strenges Tierschutzgesetz bekommen

Die Senatsjustizverwaltung bereitet ein neues Gesetz vor, das anerkannten Tierschutzorganisationen Mitwirkungs- und Klagerechte einräumt und damit in Berlin einen erheblich weitreichenderen Tierschutz vorsieht als bisher. Der Referentenentwurf für das Gesetz liegt seit Anfang dieses Monats den beteiligten Senatsverwaltungen und den Veterinärämtern der Bezirke vor, sie sollen bis Mitte April dazu Stellung nehmen.

Im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün ist die Schaffung eines Verbands­klagerechts für anerkannte Tierschutzorganisationen vorgesehen. Das soll mit dem Gesetzesentwurf umgesetzt werden. Den Organisationen soll in Berlin ermöglicht werden, an tierschutzrelevanten Verwaltungsverfahren mitzuwirken und gegen Maßnahmen der Behörden vor dem Verwaltungsgericht zu klagen, wenn sie das Tierschutzrecht missachtet sehen. Dazu müssen diese Organisationen nicht in eigenen Rechten verletzt sein. "Tiere können naturgemäß nicht selbst Klage erheben", heißt es in dem Gesetzentwurf. Nun sollen Tierschutzorganisationen gewissermaßen als Stellvertreter gegen möglicherweise rechtswidriges Handeln der Berliner Verwaltung vorgehen können.