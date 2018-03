Zwilling schwer verletzt: Drei Männer sitzen in U-Haft

Berlin. Wegen eines Angriffs mit einer Glasflasche auf 25-jährige Zwillingsbrüder am Berliner S-Bahnhof Buch sitzen drei Männer seit Mitte vergangener Woche in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 17-jährigen Syrer, dem 19-jährigen Tunesier und dem 23-jährigen Iraker gefährliche Körperverletzung vor, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Alle drei sind polizeibekannt. Der eine Zwilling kam nach der Attacke im Februar schwer verletzt mit einer Risswunde am Kopf und Schnittwunden an der rechten Hand ins Krankenhaus. Der andere hatte leichte Verletzungen. Die Zwillingsbrüder sind Serben.

Die Zwillinge waren gegen 1:50 an einem Samstag im Februar in Buch aus der S-Bahn gestiegen, nachdem sie ihren 25. Geburtstag nachgefeiert hatten. Laut Polizeiangaben griffen die Beschuldigten die Zwillinge unvermittelt an und schlugen und traten auf sie ein. Dabei bekam ein Opfer mit einer Glasflasche einen Schlag auf den Kopf, mit dem Flaschenhals wurde außerdem auf ihn eingestochen. Zeugen alarmierten die Polizei.

Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten. Nach Zeugenvernehmungen und Auswertung von Videobildern geht die Polizei nun davon aus, dass sie alle mutmaßlichen Täter ermittelt hat. Das Tatmotiv ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar.

( dpa )