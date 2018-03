Staatssekretär: Polizisten aus Osteuropa

Berlin. Beim Kampf gegen Organisierte Kriminalität und Taschendiebstahl wird die Hauptstadt-Polizei auch von Einsatzkräften aus Osteuropa unterstützt. Im vergangenen Jahr waren allein vier rumänische Polizisten an der Seite ihrer deutschen Kollegen auf dem Berliner Alexanderplatz eingesetzt, wie Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses sagte. "Das ist eine sehr sinnvolle Zusammenarbeit."

Berliner Polizisten werden laut Akmann auch für einige Wochen in ausländische Urlaubsregionen mit vielen Deutschen abgeordnet, so unter anderem nach Mallorca oder Korsika. 2017 waren demnach je vier Berliner Beamte in Spanien und Frankreich. Um Straftaten zu verhindern, reisten im vergangenen Jahr Beamte aus Berlin auch zu internationalen Fußballspielen, etwa nach Schweden, London und Spanien.