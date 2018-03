Autodieb verletzt Polizisten beinah tödlich: Urteil erwartet

Berlin. Im Prozess gegen einen Autodieb, der einen Berliner Polizeibeamten auf der Flucht rund 70 Meter weit mitgeschleift und beinahe tödlich verletzt haben soll, wird heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Landgericht auf neuneinhalb Jahren Haft unter anderem wegen versuchten Totschlags plädiert. Die Verteidigung stellte keinen konkreten Antrag.

Der 29-jährige Dieb aus Polen hat gestanden. Er habe den Mann, der sich am gestohlenen Fahrzeug festhielt, abschütteln wollen und sei "wie in einem Tunnel" gewesen, sagte er aus. Der Angeklagte und weitere Bandenmitglieder waren Mitte 2015 in Berlin-Lichtenberg von Polizisten auf frischer Tat ertappt worden.