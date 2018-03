Auto überschlägt sich und beschädigt Motorroller

Berlin. Kleine Ursache, große Wirkung: Nachdem ein Auto in Charlottenburg-Wilmersdorf gegen den Bordstein einer Mittelinsel geraten war, verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam daraufhin laut Polizei am Sonntagmorgen nach rechts auf den Gehweg ab, ramponierte einen dort abgestellten Motorroller sowie mehrere Poller und prallte gegen einen Baumstumpf. Danach überschlug sich der Pkw, beschädigte ein parkendes Auto und landete schließlich auf dem Dach.

Herbeigerufene Polizeibeamte trafen zwei 19 und 20 Jahre alte Insassen an, von denen der Jüngere mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus kam. Der Ältere habe eine medizinische Versorgung abgelehnt, teilten die Sicherheitskräfte mit. Ob mehr Menschen in dem Unfallwagen saßen und wer ihn fuhr, werde jetzt ermittelt. Das Fahrzeug wurde zur Beweismittel-Sicherung beschlagnahmt. Die Helmholtzstraße, wo sich der Unfall ereignete, blieb fast sechs Stunden lang wegen der Rettungsmaßnahmen und Unfallbearbeitung in beiden Richtungen gesperrt.