Drebkau. Ein 20-Jähriger ist am Samstag auf der Bundesstraße 169 in Drebkau (Landkreis Spree-Neiße) mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen und prallte dann gegen ein weiteres Auto auf seiner Fahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 20-Jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die beiden anderen Autofahrer sowie drei Mitfahrer verletzten sich leicht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

( dpa )