Literatur Burgschreiber in Beeskow gesucht

Beeskow. Brandenburg sucht einen Schriftsteller, der in der Burg Beeskow im Landkreis Oder-Spree leben und arbeiten will: Buchautoren oder Verfasser von Drehbüchern, Theaterstücken oder Hörspielen können sich bewerben. Geboten werden für die Zeit von September bis Januar mietfreie Wohn- und Arbeitsräume auf der 700-jährigen Burg sowie ein Stipendium von 750 Euro monatlich. Während der Amtszeit hat der Burgschreiber kurze Texte zu verfassen, die das Leben in der Region Beeskow zum Thema haben. Zudem soll er eine Antritts- und Abschlusslesung halten.

Seit 1993 waren bislang 25 Autoren Burgschreiber. Die Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 1. April eingetroffen sein. Entschieden wird über die Vergabe des Amtes im Sommer. An den Ausschreibungen der Vorjahre hatten sich durchschnittlich 20 bis 30 Autoren aus dem In- und Ausland beteiligt.

( dpa )