Mitarbeiter nach Explosion bei Munitionsentsorger vermisst

Lübben. Einen Tag nach der schweren Explosion in einem Betrieb zur Munitionsentsorgung in der Spreewald-Stadt Lübben wird ein 55 Jahre alter Mitarbeiter weiter vermisst. Am Samstagvormittag wurde das Gebäude zunächst noch gesichert, wie die Polizei erklärte. Die Statik des Baus müsse erst geprüft werden, bevor im Innern mit der Suche nach dem Mitarbeiter und der Ursache der Explosion begonnen werden könne. Am Freitagvormittag war es zu dem schweren Zwischenfall gekommen. Ein 53 Jahre alter Beschäftigter des Werks erlitt dabei einen Schock. Wegen der Explosionsgefahr konnten Helfer erst am Nachmittag an das Gebäude heran.

( dpa )