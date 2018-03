Scheidender Linken-Parteichef Görke greift AfD scharf an

Potsdam. Brandenburgs scheidender Linken-Landeschef Christian Görke hat die AfD scharf angegriffen. "Diese AfD ist eindeutig außerhalb des demokratischen Spektrums", sagte Görke am Samstag bei einem Parteitag in Potsdam. "Hier steht die Werteordnung dieses Grundgesetzes zur Disposition", erklärte Görke und ergänzte: "Wer die Demokratie nicht zum Auslaufmodell machen möchte, muss hier ganz klar Kante zeigen gegen diese Möchtegern-Goebbels der AfD." Auf dem Parteitag tritt Görke, der auch Finanzminister in Brandenburg ist, nach vier Jahren nicht mehr für den Landesvorsitz an. Stattdessen soll künftig eine Doppelspitze aus Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze und Landesgeschäftsführerin Anja Mayer die Partei führen.

