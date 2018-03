"Wandelism": Kunst zieht in alte Autowerkstatt

Ein Graffiti-Sprayer gestaltet in Berlin in Friedrichshain eine Wand.

Berlin. Vor dem Abriss kommt die Kunst: In einer alten Autowerkstatt in Berlin-Wilmersdorf öffnet am Samstag (15.00 Uhr) eine Streetart-Ausstellung. Mehr als 60 Künstler wollen acht Tage ihre Werke zeigen. Das Ganze soll auch ein Statement sein: "Die Flächen für freie Kreativität verschwinden, für die Berlin weltweit bewundert wird. Außer, wir besinnen uns auf das, was Berlin schon immer gut konnte: Den Wandel feiern", heißt es auf der Homepage. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Mit den Erlösen soll gemeinsam mit Kindern eine Kita verschönert werden.

Bei einem ähnlichen, aber größeren Projekt hatte es 2017 lange Schlangen gegeben. Die Veranstalter von "The Haus" hatten in einem zum Abriss freigegebenen Bankgebäude nahe dem Kurfürstendamm in zwei Monaten fast 80 000 Besucher gezählt.

