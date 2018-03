Neuköllner SPD nominiert Hikel für Giffey-Nachfolge

Berlin. Die Neuköllner SPD hat ihren Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Martin Hikel, einstimmig für das Amt des Bezirksbürgermeisters nominiert. Damit könne die BVV am 21. März über den Wahlvorschlag abstimmen, teilte die Partei am Donnerstagabend mit. Hikel soll Nachfolger der aus dem Amt geschiedenen Franziska Giffey werden, die inzwischen Bundesfamilienministerin in der großen Koalition von Kanzlerin Angela Merkel ist.

Nach seiner Nominierung kündigte Hikel an, den "pragmatischen und problemorientierten Kurs" fortzusetzen, für den die SPD 2016 gewählt worden sei. "Wir setzen in Neukölln auf eine Politik der reichenden und unterstützenden Hand, die auch klare Stoppsignale sendet", sagte er. Das bedeute, dass Bildungserfolg nicht von der sozialen Herkunft abhängig sein dürfe. "Deshalb müssen die besten Schulen in die härtesten Kieze."

Allen, die sich gegen ein friedliches Miteinander stellten, müssten klare Grenzen aufgezeigt werden, betonte Hikel. Dabei helfe die enge Zusammenarbeit zwischen Justiz, Polizei, Ordnungs- und Gewerbeamt. Giffey, die noch den SPD-Kreisvorsitz innehat, versicherte Hikel ihrer Unterstützung und zeigte sich davon überzeugt, dass er ein guter Bezirksbürgermeister werde.

Der 31 Jahre alte Lehrer stammt aus Neukölln und ist seit 2016 SPD-Fraktionschef. Er hatte sich in den vergangenen Jahren nach eigener Darstellung besonders mit Verkehrspolitik beschäftigt. Seit 2005 ist Hikel SPD-Mitglied, seit 2011 gehört er der BVV an.

